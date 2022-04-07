"Чудовий хлопець": 68-річний Андрій Макаревич показав новонародженого сина

Першими про народження в Макаревича сина повідомили музиканти його гурту "Машина времени".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російський музикант, беззмінний лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич став батьком учетверте. Його дружина, 37-річна ізраїльська журналістка та фотографка Ейнат Кляйн, народила 68-річному чоловіку сина. Знімок пари з дитиною опублікований на сторінці групи "Машина времени".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ейтан Андрійович Макаревич народився 30 березня о 7.50 ранку в Тель-Авіві. "Не плутайте імена мами та дитини: Макаревич-молодший — тезка одного з братів Коенів! Від усіх шанувальників "Машины времени" бажаємо новонародженому щастя та мирного неба над головою!" — йдеться в підписі до фото.

[ + – ] Дитина народилася в Ізраїлі, де живе Ейнат Кляйн Фото: Машина времени/Facebook

Незабаром фотографією сина поділився сам артист.

"Ну ось, знайомтеся. Ейтан. Чудовий хлопець", — написав він.

[ + – ] Новонароджений Ейтан, син Андрія Макаревича Фото: Андрій Макаревич/Facebook

Ейнат Кляйн і Андрій Макаревич у шлюбі з грудня 2019 року. Ейтан став четвертою дитиною для артиста та першою – для Ейнат. У нього є ще троє дітей від різних жінок: 48-річна Дана, 35-річний Іван і 22-річна Анна. Загалом співак був одружений чотири рази.

Дружина музиканта родом із Києва, але живе в Ізраїлі. Андрій і Ейнат познайомилися під час подорожі в Ефіопію. Весілля відбулося в Ізраїлі. Донедавна в Україні жили батьки дівчини. Коли в сусідній будинок прилетів снаряд, вони змушені були тікати з рідного міста. За допомогою єврейських та ізраїльських рятувальних місій і організацій їм вдалося благополучно дістатися Ізраїлю та навіть забрати з собою кота.

Андрій Макаревич відомий своєю проукраїнською позицією та завжди підтримував нашу країну, не боячись гніву співвітчизників. Нещодавно з'явилася інформація про те, що його помітили в Бородянці.