Українські військові кажуть, що до Бородянки приїхав Андрій Макаревич

Про це обмовився один із бійців, який супроводжував співачку Руслану, яка приїхала до міста

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Лідер російської рок-групи "Машина часу" Андрій Макаревич нібито приїхав до звільненої від російських окупантів Бородянки. Підтвердження від самого співака, який неодноразово висловлювався проти війни в Україні та російської політики загалом — немає. Згадав про Макаревича один з українських військових, який зараз перебуває в Бородянці.

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Про те, що Андрій Макаревич нібито знаходиться в місті Бородянка, в Київській області, стало відомо з відео співачки Руслани, яке вона оприлюднила у Facebook.

[ + – ] Відео, зняте Русланою в Бородянці

Співачка привезла в місто, яке постраждала від ЗС РФ гуманітарну допомогу і показала жахливі руйнування, залишені російськими військами.

Поки Руслана знімала, один із військових, що супроводжували її, розповів, що в Бородянку приїхав Макаревич:

"Ми зараз до школи під'їдемо, там буде більше людей. Ось розумієш, дивись, приїхав Макаревич, це їхній хлопець. А зараз приїдеш ти", — сказав військовий.

Поки що на сторінках Макаревича в соцмережах цьому підтвердження немає. В останньому опублікованому посту виконавець заступився за тих відомих росіян, які з початку війни покинули РФ, зараз перебувають за кордоном і зазнають цькування з боку своїх колег, які підтримують дії Кремля.

[ + – ] Пост Макаревича в соцмережах Фото: Скриншот

"Бачу гавкання з приводу тих, хто виїхав — Алли, Максима, Чулпан, Земфіри. Це Росія поїхала від вас. Тому що Росія — вони, а не ви", — написав Макаревич. Судячи з тегів у соцмережах, ще два тижні тому він був в Ізраїлі.