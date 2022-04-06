Украинские военные говорят, что в Бородянку приехал Андрей Макаревич

Об этом обмолвился один из бойцов, который сопровождал певицу Руслану, приехавшую в город

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Лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич якобы приехал в освобожденную от российских оккупантов Бородянку. Подтверждения от самого певца, который неоднократно высказывался против войны в Украине и российской политики в целом – нет. Упомянул о Макаревиче один из украинских военных, который сейчас находится в Бородянке.

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О том, что Андрей Макаревич якобы находится в городе Бородянка, Киевской области стало известно из видео певицы Русланы, которое она обнародовала в Facebook.

[ + – ] Видео, снятое Русланой в Бородянке

Певица привезла в город, пострадавший от ВС РФ гуманитарную помощь и показала ужасные разрушения оставленные после себя российскими войсками.

Пока Руслана снимала, один из сопровождавших ее военных рассказал, что в Бородянку приехал Макаревич:

"Мы сейчас в школу подъедем, там будет больше людей. Вот понимаешь, смотри, приехал Макаревич, это их парень. А сейчас приедешь ты", – сказал военный.

Пока на страницах Макаревича в соцсетях этому подтверждения нет. В последнем опубликованном посте исполнитель вступился за тех известных россиян, которые с начала войны покинули РФ, сейчас находятся за границей и которые подвергаются травле со стороны своих коллег, поддерживающих действия Кремля.

[ + – ] Пост Макаревича в соцсетях Фото: Скриншот

"Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия уехала от вас. Потому что Россия – они, а не вы", – написал Макаревич. Судя по тегам в его соцсетях, еще две недели назад он был в Израиле.