"Гопники, що втратили береги": Макаревич різко висловився на адресу ЗМІ через фейки

Артист порадив охочим шукати першоджерела його заяв.

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Російський рок-музикант і беззмінний лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич висловився з приводу ЗМІ, які з регулярністю, якій можна позаздрити, приписують йому те, що він не говорив, або ж виривають слова з контексту, і закликав не вірити всьому, що пишуть про нього в преса.

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"Ньюсмейкери йдуть вперед семимильними кроками: раніше виривалася фраза з контексту і домальовувалась, як завгодно. Тепер вирішили — навіщо мучитися? Просто вигадуєть, що завгодно, і приписують мені. Тому: якщо комусь цікаво, що я говорю і думаю насправді — знайдіть мою пряму промову (це нескладно). Все інше — марення гопників, що втратили береги", — написав музикант на своєму каналі в Telegram.

Фото: Скриншот

Співак відомий своєю категоричною позицією щодо російської агресії в Україні й неодноразово засуджував її, через що потрапив під шквал критики федеральних ЗМІ.

Раніше та ж доля спіткала Максима Галкіна та Аллу Пугачову. Не почавши підтримувати "спецоперацію", вони не побоялися висловитися проти дій російської влади, через що змушені були виїхати до Ізраїлю і виставити на продаж свій замок у селі Грязь. Максим також втратив роботу на Першому каналі.

Головред пропагандистського ресурсу "Russia Today" Маргарита Симоньян у прямому ефірі федерального каналу назвала Галкіна "геєм", який одружився з літньою жінкою заради збагачення.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Макаревич став батьком та показав шанувальникам свого новонародженого сина.