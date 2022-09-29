Без зворотного квитка. Алла Пугачова з дітьми залишила Росію (відео)

Зважаючи на все, назад до Росії співачка більше повертатися не планує.

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73-річна російська співачка Алла Пугачова разом зі своїми дітьми Гаррі та Лізою поїхала до аеропорту Внуково-3, звідки відлетіла до Ізраїлю. Водночас зворотного квитка вона не купувала, повідомляє низка російських телеграм-каналів. Щобільше, у мережі з'явилося відео, де білий мікроавтобус в'їжджає в аеропорт, і в ньому нібито їхали Примадонна російської естради та її дев'ятирічний син та дочка.

Сама Пугачова ніяк свій від'їзд поки не прокоментувала. Останній пост на її сторінці в Instagram присвячений нещодавно померлому Борису Мойсеєву.

"Улюблений мій Бориско! Відданий друзям і сцені людище. Ховаю тебе у своєму серці. Пробач і Прощай", — написала артистка.

Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми виїхали з Росії після початку російського вторгнення в Україну. Співачка після тривалої відсутності повернулася до Росії наприкінці серпня цього року разом із дітьми. Вона відразу ж почала критикувати своїх кривдників.

Нещодавно Пугачова відкрито виступила на підтримку свого чоловіка Максима Галкіна, якого у Росії визнали іноагентом. Як підстава було зазначено нібито "іноземне фінансування" з боку України та заняття політичною діяльністю. Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що артисту Максиму Галкіну, який "робив дуже погані заяви", "явно з нами не по дорозі".

Пугачова попросила зарахувати і її до цього списку, оскільки, як і її чоловік, бажає батьківщині процвітання і не хоче, щоб молоді хлопці гинули за "ілюзорні цілі", які роблять РФ ізгоєм та ускладнюють життя простих громадян.

Сам Максим Галкін зараз успішно гастролює за кордоном та допомагає українцям. Найімовірніше, до Росії він не повернеться, оскільки там проти нього вже розпочали кримінальне провадження. Шоумен відреагував на включення його до списку іноагентів.