"Совістю не торгую", — Максим Галкін про включення до списку "іноагентів" (відео)

Шоумен заявив, що до іноагентів себе не відносить і жартувати про політиків не перестане.

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Російський шоумен Максим Галкін, який підтримав Україну з перших днів російської агресії, відреагував на включення його Міністерством юстиції РФ до списку іноагентів, опублікувавши відеозвернення.

За словами гумориста, обґрунтуванням такого рішення стало те, що він нібито отримував кошти з України, на які "здійснював політичну діяльність".

"По-перше, я не займаюся політичною діяльністю. Зі сцени на своїх концертах я займаюся гумористичним жанром та політичною сатирою. Займаюся цим уже 28 років. Починав за Бориса Єльцина, що й продовжую робити. Це раз. Якщо я звертаюся до своїх підписників або глядачів поза жанром, як громадянин, людина, я це роблю абсолютно щиро і залишаючись чесним перед самим собою. Міністерство юстиції, щирість та чесність не оплачуються у пристойних людей, до яких я, сподіваюся, належу", — заявив артист.

Він наголосив, що не продає свою думку і не купує чужу, а також не торгує совістю.

Говорячи про Україну, Галкін поіронізував, що років 10 тому гроші там отримував, але це були гроші за його концерти.

"Але вже багато років жодної копійки з України я не отримую. Тому привід, звичайно, надуманий", — пояснив він.

Чому так відбувається і з якою метою, артист не знає, а від жанру гумору та сатири задля політичної кон'юнктури не збирається, запевнивши, що й надалі продовжить жартувати з політиків. Галкін наголосив, що вважає це нормальним, як і своє право на працю, а також нагадав, що як громадянин РФ має право на свободу слова, закріплене у конституції Російської Федерації.

"Тому... іногагент так іноагент. Я до іноагентів себе не відношу", — резюмував Галкін.

Нагадаємо, у Кремлі відреагували на те, що Галкін говорить правду про війну в Україні. На початку вересня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що гумористу "явно не по дорозі" з росіянами.

Російським політикам не дає спокою той факт, що Максим Галкін успішно виступає з концертами по всьому світу, критикуючи Путіна та його політику. У Думі РФ запропонували конфіскувати палац Пугачової та поселити там біженців із так званої "ДНР".