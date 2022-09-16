"Не по дорозі з росіянами": Максима Галкіна оголошено в Росії "іноземним агентом"

Прессекретар Путін Дмитро Пєсков назвав заяви російського пародиста "дуже поганими". Галкін виїхав із РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

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Гумориста і телеведучого Максима Галкіна, який виступив проти військової агресії РФ, внесли до російського "реєстру фізичних осіб, які виконують функції іноземного агента". Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції Росії.

Як причину включення Галкіна до списку "іноагентів" відомство країни-агресора назвало іноземне фінансування громадянина РФ з боку України. Як вважають у Мін'юсті РФ, пародист "займається політичною діяльністю".

Позиція Максима Галкіна щодо повномасштабної війни в Україні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Галкін неодноразово висловлювався проти військової агресії.

Максим Галкін і Алла Пугачова разом із дітьми виїхали з Росії до Ізраїлю одразу після початку повномасштабної війни.

"З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!", — написав пародист 24 лютого у себе в соцмережах.

На своїх закордонних концертах артист різко критикував дії РФ та Кремля.

У Instagram Галкін також відреагував на масові вбивства українців у Бучі. Він наголосив, що для військової агресії не може бути жодних виправдань.

На початку вересня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Галкіну "явно не по дорозі" з росіянами.

"Я не чув жодної заяви Алли Пугачової, а чоловік [Максим Галкін] — так, йому явно з нами не по дорозі, чоловік робив дуже погані заяви", — прокоментував тоді представник Кремля.

Алла Пугачова повернулася до Росії у серпні. Галкін, як і раніше, знаходиться за кордоном.

Нагадаємо, на будівлі "Останкіно" розмістили нецензурне послання для Алли Пугачової.

Співачка також розповіла, чому повернулася до Росії через пів року відсутності у країні. "Порядок наводити. У моїй голові, у вашій голові", — відповіла Пугачова на запитання журналіста.