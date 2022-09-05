На будівлі "Останкіно" розмістили нецензурне послання для Алли Пугачової

Примадонна повернулася в Росію та відправила дітей у школу, але Максим Галкін продовжує гастролювати за кордоном.

Алла Пугачова не сходить із перших сторінок таблоїдів. Тепер через свого чоловіка Максима Галкіна. Той, на відміну дружини, не повернувся в РФ і продовжує гастролі за кардоном. І на фасаді телецентру "Останкіно" з'явився нецензурний напис, адресований Примадонні. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Якщо Алла Пугачова, поїхавши з початку війни в Ізраїль, а потім і в Європу, постила в соцмережах хіба що знімки з сімейного відпочинку, то Максим Галкін відновив гастролі і досить різко висловлювався проти політики РФ.

[ + – ] Нецензурне послання для Алли Пугачової від співвітчизників

Депутати Держдуми навіть заявляли, що потрібно конфіскувати в зіркового подружжя їхній маєток у селі Грязь і поселити в ньому біженців.

Але після повернення Алли Пугачової в РФ вона відповіла деяким своїм критикам: Володимиру Соловйову та Микиті Міхалкову, і навіть прийшла на прощання з Михайлом Горбачовим.

А в Кремлі нарешті порушили мовчання, повідомивши про своє ставлення до родини найтитулованішої та найвідомішої російської співачки.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що деякі російські артисти "себе заплямували абсолютно непристойними" заявами. Він додав, що серед них є комік Максим Галкін, який раніше висловлювався проти війни в Україні.

"Це окрема історія, і це ті, з ким нам явно не по дорозі", — повідомив Пєсков.

"Я не чув жодної заяви Алли Пугачової, а чоловік — так, йому явно з нами не по дорозі, чоловік робив дуже погані заяви", — додав прессекретар Путіна.

Раніше Максим Галкін виступив проти введення ЗС РФ в Україну, він також дав кілька благодійних концертів на підтримку українських біженців.