Попрощатися з Михайлом Горбачовим приїхали Дмитро Медведєв та Алла Пугачова (фото)

Експрезидент та артистка одними з перших віддали шану покійному Михайлу Горбачову.

Співачка Алла Пугачова та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв приїхали на церемонію прощання з першим президентом СРСР Михайлом Горбачовим, яка розпочалася 3 вересня у Москві. Кадри із заходу опублікувало російська агенція "РИА Новости".

Дмитро Медведєв прибув на церемонію одним із перших і поклав квіти до труни Михайла Горбачова окремо від решти та висловив співчуття сім'ї покійного. Після цього заступник голови Ради безпеки в супроводі охорони повернувся до машини з "мигалками" та поїхав разом зі своїм кортежем.

[ + – ] Дмитро Медведєв залишає церемонію прощання з Михайлом Горбачовим Фото: РИА Новости

Алла Пугачова з'явилася на церемонії у чорному жалобному вбранні з кашкетом, вона принесла великий букет. Відомо, що нещодавно співачка повернулася до Росії після тривалої відсутності, яку сама артистка пояснила поїздкою у відпустку.

[ + – ] Дмитро Медведєв

Варто зазначити, що президент РФ Володимир Путін приклався до труни Михайла Горбачова 1 вересня. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, глава держави не зможе відвідати церемонію прощання та похорон разом з усіма через напружений робочий графік — він зібрався відвідати Калінінград.

Повідомлялося, що нещодавно дочка й онуки Михайла Горбачова прилетіли до Москви на похорон із Німеччини. 42-річна Ксенія та 35-річна Анастасія вже довгий час живуть за кордоном після того, як там влаштувалася їхня мати Ірина. Дочка Горбачова розлучилася з першим чоловіком після 16 років шлюбу, після чого дочки обірвали з ним спілкування.

Михайло Горбачов помер 30 серпня у віці 92 років після тривалої хвороби. Він лежав у Центральній клінічній лікарні з нирковою недостатністю і медики поклали його на гемодіаліз (очищення крові).