Проститься с Михаилом Горбачевым приехали Дмитрий Медведев и Алла Пугачева (фото)

Экс-президент и артистка одними из первых отдали дань уважения покойному Михаилу Горбачеву.

Певица Алла Пугачева и заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехали на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, которая началась 3 сентября в Москве. Кадры с мероприятия опубликовало российское агенство "РИА Новости".

Дмитрий Медведев прибыл на церемонию одним из первых и возложил цветы к гробу Михаила Горбачева отдельно от всех остальных и выразил соболезнования семье покойного. После этого замглавы Совета безопасности в сопровождении охраны вернулся к машине с "мигалками" и уехал вместе со своим кортежем.

[ + – ] Дмитрий Медведев покидает церемонию прощания с Михаилом Горбачевым Фото: РИА Новости

Алла Пугачева появилась на церемонии в черном траурном наряде с фуражкой, она принесла большой букет. Известно, что недавно певица вернулась в Россию после длительного отсутствия, которое сама артистка объяснила поездкой в отпуск.

[ + – ] Дмитрий Медведев

Стоит отметить, что президент РФ Владиир Путин приложился к гробу Михаила Горбачева 1 сентября. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава государства не сможет посетить церемонию прощания и похороны вместе со всеми из-за напряженного рабочего графика — он собрался посетить Калининград.

Сообщалось, что недавно дочь и внучки Михаила Горбачева прилетели в Москву на похороны из Германии. 42-летняя Ксения и 35-летняя Анастасия уже долгое время живут за границей после того, как там обосновалась их мать Ирина. Дочь Горбачева развелась с первым мужем после 16 лет брака, после чего дочери оборвали с ним общение.

Михаил Горбачев умер 30 августа в возрасте 92-лет после продолжительной болезни. Он лежал в Центральной клинической больнице с почечной недостаточностью, и медики положили его на гемодиализ (очищение крови).