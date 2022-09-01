Путин приложился к гробу Горбачева, но присутствовать на похоронах не сможет, – Песков (видео)

По словам пресс-секретаря главы РФ, президент не сможет поучаствовать в церемонии прощания из-за "рабочего графика", но перед вылетом в Калининград Путин успел заехать в морг.

Владимир Путин не сможет присутствовать на похоронах последнего главы СССР Михаила Горбачева из-за рабочего графика. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что общая церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня", – прокомментировал Песков.

Российское агентство РБК сообщило, что Владимир Путин перед своим вылетом в Калининград "приложился по дороге к гробу Горбачева".

[ + – ] Оригинальное сообщение РБК.

Однако позже пропагандисты, видимо, сочли такую формулировку оскорбительной для лидера своего государства и отредактировали публикацию.

"Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым", – сказано в новой версии сообщения.

Также Песков уточнил, что церемония прощания с последним главой СССР будут включать "элементы госпохорон", включая почетный караул. Государство также будет помогать с организацией похорон, добавил представитель Кремля.

Напомним, Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа на 92-ом году жизни после продолжительной болезни. Накануне он приехал в Центральную клиническую больницу Москвы на гемодиализ и лежал в спецотделении.

Фокус рассказывал, чем миру запомнится "Горби", как его традиционно называли на Западе. Горбачев призывал мир избавиться от ядерного оружия, но не высказался против вторжения РФ в Украину, не осудил оккупацию Крыма и жалел, что не смог сохранить Советский Союз.