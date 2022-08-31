Прощай, Горби: чем запомнится миру последний глава СССР Михаил Горбачев

Вчера в Москве на 92-ом году жизни скончался "архитектор перестройки", сумевший заслужить уважение британской "железной леди" Маргарет Тэтчер. Горбачев призывал мир избавиться от ядерного оружия, но не высказался против вторжения РФ в Украину, не осудил оккупацию Крыма и жалел, что не смог сохранить Советский Союз.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер вчера, 30 августа, в Центральной клинической больнице в Москве после продолжительной болезни. Политику был 91 год, и он уже давно страдал от тяжелой формы диабета. Нобелевский лауреат будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Максимовной, с которой они прожили 46 лет. Фокус собрал, что Горбачев говорил о войне в Украине и что сделал Горбачев за свою политическую карьеру.

Горбачев и Маргарет Тэтчер

"Я определенно нахожу, что он является человеком, с которым можно иметь дело. Мне он даже понравился". Так отозвалась о Горби – как его чаще всего называют за рубежом – британская "железная леди" Маргарет Тэтчер после встречи с Михаилом Горбачевым в 1984 году.

На тот момент 53-летний советский политик был основным кандидатом на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Премьер-министр лично пригласила Горбачева в Великобританию, в поместье Чекерс, где они на протяжении нескольких часов говорили о диссидентах в СССР, сравнивали капитализм и коммунизм, спорили о ядерном оружии.

[ + – ] Маргарет Тэтчер положительно отзывалась о готовности Горбачева к дебатам.

После встречи с будущим генсеком Тэтчер отмечала, что ее впечатлила готовность Горбачева к дебатам и его интеллектуальный уровень.

В то время о советском политике практически ничего не знали за рубежом, однако став во главе Советского Союза, он быстро смог наладить отношения с лидерами западных держав. Тем не менее, президент США Рональд Рейган называл Горбачева "закоренелым большевиком".

В 2011 году Тэтчер внесла Горбачева в список людей, официально приглашенных для участия в ее похоронах. Однако в апреле 2013 года, когда британский политик скончалась, бывший глава СССР не смог приехать для церемонии прощания с ней из-за собственных проблем со здоровьем.

[ + – ] Рональд Рейган называл Горбачева "закоренелым большевиком".

Что сделал Горбачев: "отец перестройки и гласности"

В 1985 году Горбачев занял пост генерального секретаря ЦК КПСС. 54-летний советский политик на тот момент был самым молодым членом политбюро. Он резко отличался от 68-летнего Юрий Андропова и 73-летнего Константина Черненко, руководивших тоталитарным государством до него и погрузивших страну в состояние глубокой стагнации.

Один из главных идеологов перестройки Александр Яковлев в 2003 году рассказывал, что практически сразу предложил Горбачеву концепт кардинальных изменений в стране, однако тот, по его словам, ответил, что еще рано.

В итоге официально перестройка в СССР началась в 1987 году, когда ее объявили основным государственным курсом на январском пленуме ЦК КПСС. Благодаря этому произошла частичная демократизация общества и отмена цензуры.

[ + – ] В России Горбачева нередко критикуют за развал Советского Союза, хотя он сам хотел сохранить его.

"Не было бы гласности, никаких бы у нас с вами перемен к лучшему не начиналось. И никакой бы свободы не было. Свобода — это прежде всего гласность", – говорил сам Горбачев в интервью в 2018 году.

В 1990 году Горбачева наградили Нобелевской премией мира "за ведущую роль в мирном процессе".

Горбачев и развал Советского Союза

В самой России Горбачева обвиняли и до сих пор обвиняют за то, что он "развалил Советский Союз". Между тем, в прошлом году политик рассказывал, что на самом деле хотел сохранить СССР, просто видоизменив его.

"Даже после путча [1991 года], когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств", – говорил он журналистам.

Горбачев видел такое преобразование в виде "реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий".

В то же время он подчеркивал, что в Кремле "недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик".

В интервью газете Sunday Times в 2016 году политик также говорил, что сожалеет, что не смог сохранить Советский Союз.

"Мне жаль, что исчезла великая страна с огромными возможностями и ресурсами. Моим намерением всегда было реформировать его, а не разрушать", – подчеркивал экс-президент СССР.

Он считал, что большинство граждан РФ думают, как он, – "глубоко сожалеют, что СССР разрушен, но не хотят его вернуть".

Горбачев о войне в Украине

Михаил Горбачев не осудил оккупацию Крыма российскими войсками. Более того, в 2016 году он заявил, что всегда выступал за свободное волеизъявление людей, а "большинство в Крыму хотело воссоединения с Россией". Он также подчеркнул, что на месте Путина поступил бы так же.

Горбачев ничего не говорил о войне в Украине. Тем не менее, его друг, экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считал, что политик якобы выступает против российской агрессии.

"Публично он не высказывался. Могу вам сказать, что он расстроен. Естественно, он понимает. Это было дело его жизни. Свобода — это дело Горбачева", – уверял Венедиктов.

[ + – ] Горбачев не осудил вторжение российских войск в Украину.

Горбачев и Раиса Максимовна

Генсек и его жена Раиса прожили вместе 46 лет и вырастили дочь Ирину. Политик всегда нежно отзывался о своей супруге.

"Раиса — это чудо какое-то. Я ее любил и продолжаю любить, я не могу до сих поверить, что ее нет. А уже 19 лет, как ее нет", – говорил он в 2018 году.

[ + – ] Вместе Михаил и Раиска прожили 46 лет.

Горбачев рассказывал, что его жена любила красиво одеваться, и ему это нравилось.

"Когда мы были еще молодыми, одеваться не имели возможности, но всегда, когда появлялись у нас лишние деньги, например за книги, я старался, чтобы мы купили ей что-то новое. А те швеи, которые шили, говорили: для Раисы Максимовны хорошо шить, что бы ты ни сшил, красиво, потому что она носить умеет", – вспоминал он.

[ + – ] Бывший лидер СССР тяжело переживал смерть любимой супруги.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев был лидером, который вызывал доверие и уважение. Она заявила, что он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении "железного занавеса".

Также Фокус рассказывал, каким последний генсек СССР запомнится на экране. Политика не только играли другие актеры – он и сам появлялся в нескольких картинах.