"Он сыграл решающую роль в истории": в ЕС отреагировали на смерть Горбачева

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев был лидером, который вызывал доверие и уважение.

В Европейском Союзе отреагировали на смерть единственного в истории президента СССР Михаила Горбачева. Пост на своей странице в Twitter сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении "железного занавеса". Это открыло путь в свободную Европу", — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Глава Европейской комиссии отметила, что Горбачев был лидером, который вызывал доверие и уважение.

[ + – ] Урсула фон дер Ляйен отреагировала на смерть Михаила Горбачева

Напомним, вечером во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни после продолжительной болезни умер последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР и первый президент Советского союза Михаил Горбачев. Накануне он приехал в больницу на гемодиализ и лежал в спецотделении. В последнее время состояние бывшего генсека ЦК КПСС ухудшалось, он проходил процедуры из-за почечной недостаточности. Диагноз Горбачева не назывался, однако, по данным Telegram-канала Mash, около года он находился под пристальным наблюдением медиков. Регулярные чистки крови ему делались в московской клинике.

Ранее Фокус сообщал, что появилась реакция Горбачева на войну в Украине. По словам главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, Путин уничтожил дело его жизни, поэтому он был крайне разочарован главой Кремля.