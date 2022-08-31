На 92-м году жизни умер Михаил Горбачев

Согласно заявлению Центральной клинической больницы Москвы, экс-президент СССР умер после тяжелой и продолжительной болезни. Накануне он приехал в больницу на гемодиализ и лежал в спецотделении.

Вечером во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни после продолжительной болезни умер последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР и первый президент Советского союза Михаил Горбачев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в Центральной клинической больнице Москвы.

Согласно заявлению, Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни. Накануне он приехал в больницу на гемодиализ и лежал в спецотделении.

В последнее время состояние бывшего генсека ЦК КПСС время от времени ухудшалось, он проходил процедуры из-за осложнений в связи с почечной недостаточностью.

Диагноз Горбачева не назывался, однако, по данным Telegram-канала Mash, около года он находился под пристальным наблюдением медиков. Регулярные чистки крови ему делались в московской клинике.

Кто такой Михаил Горбачев?

Советский и российский государственный деятель был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС, а с 1990 по 1991 гг. занимал должность первого президента СССР.

[ + – ] Михаил Горбачев. Фото: Meduza.io

Горбачев пытался проводить масштабные реформы в позднесоветский период 1985—1991 гг., получившие общее название "Перестройки". По его инициативе в СССР проводилась политика гласности, появилась свободы слова и печати, а также демократические выборы. Направление реформ Горбачева в целом сводилось к рыночной модели хозяйствования.

По его решению советские войска были выведены из Афганистана.

[ + – ] Михаил Горбачев.

Горбачев — обладатель нескольких почетных наград и званий, в частности, Нобелевской премии мира.

Вместе с тем, при нем имели место и события в Вильнюсе и Риге 1991 года, когда происходили столкновения между сторонниками восстановления независимости балтийских стран и советскими военными. В результате погибло несколько человек. Спустя 30 лет жители Литвы подали в суд на Горбачева, обвинив его в военном преступления из-за того, что руководитель СССР направил военных для подавления протестных выступлений литовцев, выступавших за отделение от СССР и независимость своей страны.

Напомним, что у экс-генсека СССР было заболевание почек, из-за которого ему периодически приходилось проходить гемодиализ. Но подробные сведения о болезни Горбачева не раскрывались.

Ранее Фокус сообщал, что появилась реакция Горбачева на войну в Украине. По словам главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, Путин уничтожил дело его жизни, поэтому он был крайне разочарован главой Кремля.