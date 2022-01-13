Литовцы подали в суд на Горбачева за военное преступление 30-летней давности (фото)

31 год назад лидер СССР направил военных в Литву для подавления протеста мирных жителей, которые стремились к независимости.

В Литве 13 января родственники погибших в столкновениях с советскими военными подали иск против бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, пишет LRT.lt.

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Иск связан с событиями, когда Литва добивалась независимости от СССР в 1991 году. Ровно 31 год назад в ходе столкновений с советскими военными погибли 14 мирных жителей Литвы, более 700 были ранены.

В 2019 году литовский суд признал десятки советских чиновников виновными в военных преступлениях, но прокуратура страны отказалась проводить расследование в отношении Горбачева.

Этот отказ возмутил тех, кто добивается справедливости в отношении репрессий.

В гражданском иске говорится, что Горбачев контролировал советских военных, но не смог остановить "международное преступление" против литовцев, добивавшихся свободы после 50 лет советской оккупации.

"Ясно, что действия военных сил… были бы невозможны без координации с Горбачевым", — сказал Робертас Повилайтис, потерявший отца.

Что за январские события в Литве 1991 года?

Штурм ключевых зданий, которые защищали десятки тысяч мирных сторонников независимости, был частью неудачных попыток Кремля поставить Литву под удар после ее выхода из состава Советского Союза в марте 1990 года.

[ + – ] штурм в Вильнюсе [ + – ] штурм в Вильнюсе [ + – ] штурм в Вильнюсе

Литва получила признание Москвы в качестве независимого государства в сентябре 1991 года.

Большинство из 67 человек, осужденных за военные преступления в Литве за нападение, были судимы заочно, включая бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова, который умер в 2020 году.

Хотя несколько литовских чиновников советской эпохи были посажены в тюрьму за свои деяния, другие подозреваемые остаются недосягаемыми в России и Беларуси.

Ранее Фокус писал в своем материале, как Михаил Горбачев пытался спасти Советский Союз от распада и почему ему это не удалось.