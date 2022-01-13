Литовці подали до суду на Горбачова за військовий злочин 30-річної давності (фото)

31 рік тому лідер СРСР направив військових до Литви для придушення протесту мирних жителів, які прагнули незалежності.

У Литві 13 січня родичі загиблих у сутичках із радянськими військовими подали позов проти колишнього лідера СРСР Михайла Горбачова, пише LRT.lt.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Позов пов'язаний із подіями, коли Литва добивалася незалежності від СРСР у 1991 році. Рівно 31 рік тому під час зіткнень із радянськими військовими загинули 14 мирних жителів Литви, понад 700 було поранено.

2019 року литовський суд визнав десятки радянських чиновників винними у військових злочинах, але прокуратура країни відмовилася проводити розслідування щодо Горбачова.

Ця відмова обурила тих, хто домагається справедливості щодо репресій.

У цивільному позові йдеться, що Горбачов контролював радянських військових, але не зміг зупинити "міжнародний злочин" проти литовців, котрі домагалися свободи після 50 років радянської окупації.

"Зрозуміло, що дії військових сил... були б неможливі без координації з Горбачовим", — сказав Робертас Повілайтіс, який втратив батька.

Що за січневі події в Литві 1991 року?

Штурм ключових будівель, які захищали десятки тисяч мирних прихильників незалежності, був частиною невдалих спроб Кремля поставити Литву під удар після виходу зі складу Радянського Союзу в березні 1990 року.

[ + – ] штурм у Вільнюсі [ + – ] штурм у Вільнюсі [ + – ] штурм у Вільнюсі

Литва отримала визнання Москви як незалежної держави у вересні 1991 року.

Більшість із 67 осіб, засуджених за військові злочини в Литві за напад, були засуджені заочно, включаючи колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова, який помер у 2020 році.

Хоча кілька литовських чиновників радянської доби посадили у в'язницю за свої діяння, інші підозрювані залишаються недосяжними в Росії та Білорусі.

Раніше Фокус писав у своєму матеріалі, як Михайло Горбачов намагався врятувати Радянський Союз від розпаду та чому йому це не вдалося.