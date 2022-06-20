Здоровье Михаила Горбачева ухудшилось, — росСМИ

Утверждается, что у экс-генсека СССР больные почки, из-за чего ему приходится периодически проходить гемодиализ.

Популярный российский телеграм-канал Mash утверждает, что у бывшего советского генсека, первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева проблемы с почками, поэтому ему приходится регулярно проходить процедуру гемодиализа.

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"Точные диагнозы не афишируют, но бывшего генсека около года наблюдают врачи. А недавно стали возить на диализ в московскую больницу. Время от времени Горбачеву проводят очистку крови", — утверждает Mash.

В "Горбачев-Фонде" воздержались от комментирования информации о состоянии здоровья Михаила Горбачева. Руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко объяснил это этическими соображениями.

"Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица", — сказал он.

Состояние здоровья Михаила Горбачева периодически ухудшается не первый год. В 2016 году ему поставили кардиостимулятор, тогда же он по состоянию здоровья отказался лететь на международную конференцию в Прагу. В июне 2019-го сообщалось о госпитализации политика, в декабре того же года Горбачев попал в больницу с воспалением легких.

В Литве 13 января 2022 года родственники погибших в столкновениях с советскими военными подали иск против бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Иск связан с событиями 31-летней давности, когда Литва добивалась независимости от СССР. Тогда в ходе попытки подавления народного восстания погибли 14 мирных жителей, более 700 получили ранения. В 2019 году литовский суд признал десятки советских чиновников виновными в военных преступлениях, но прокуратура страны отказалась проводить расследование в отношении Горбачева.