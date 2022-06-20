Здоров'я Михайла Горбачова погіршилося, — росЗМІ

Стверджують, що в ексгенсека СРСР хворі нирки, через що йому доводиться періодично проходити гемодіаліз.

Популярний російський телеграм-канал Mash стверджує, що в колишнього радянського генсека, першого та останнього президента СРСР Михайла Горбачова проблеми з нирками, тому йому доводиться регулярно проходити процедуру гемодіалізу.

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"Точні діагнози не афішують, але колишнього генсека близько року обстежують лікарі. А нещодавно почали возити на діаліз до московської лікарні. Іноді Горбачову проводять очищення крові", — стверджує Mash.

У "Горбачов-Фонді" утрималися від коментування інформації про стан здоров'я Михайла Горбачова. Керівник пресслужби Фонду Павло Палажченко пояснив це етичними міркуваннями.

"Це медична інформація. Її йде багато, в різні часи. Ми ніколи її не коментуємо, поважаючи недоторканність приватної особи", — сказав він.

Стан здоров'я Михайла Горбачова періодично погіршується не перший рік. У 2016 році йому поставили кардіостимулятор, тоді ж він станом здоров'я відмовився летіти на міжнародну конференцію до Праги. У червні 2019-го повідомляли про госпіталізацію політика, у грудні того ж року Горбачов потрапив до лікарні із запаленням легенів.

У Литві 13 січня 2022 року родичі загиблих у сутичках із радянськими військовими подали позов проти колишнього лідера СРСР Михайла Горбачова. Позов пов'язаний із подіями 31-річної давності, коли Литва добивалася незалежності від СРСР. Тоді під час спроби придушення народного повстання загинули 14 мирних жителів, понад 700 отримали поранення. У 2019 році литовський суд визнав десятки радянських чиновників винними у воєнних злочинах, але прокуратура країни відмовилася проводити розслідування щодо Горбачова.