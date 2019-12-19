Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации
2019-12-19 18:24:23
Бывшему лидеру СССР идет 89-й год
Экс-президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. "Я сейчас нахожусь в клинике. У меня воспаление легких", – сказал он в эфире радиостанции НСН.
В этом году Горбачев отметил 88-летие. В 2016-м ему поставили кардиостимулятор, в том же году он по состоянию здоровья отказался лететь на международную конференцию в Прагу. В июне уже сообщалось о госпитализации политика.
Горбачев работает над новой книгой, которая должна выйти в ближайшее время.
Как ранее сообщал Фокус:
- Горбачев утверждает, что не давал указаний не награждать академика Валерия Легасова званием Героя Социалистического Труда и остановить его научную карьеру, как об этом говорится в сериале "Чернобыль". Легасов занимался расследованием причин аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
- Незадолго до своей смерти Борис Ельцин упрекнул Михаила Горбачева в тайном сговоре с путчистами и его выжидательной позиции "кто победит – тот и прав". В ответ экс-президент СССР обвинил Ельцина в клевете, хотя и не отрицал, что да, Союз сохранить хотел.
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