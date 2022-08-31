На 92-му році життя помер Михайло Горбачов

Згідно із заявою Центральної клінічної лікарні Москви, експрезидент СРСР помер після тяжкої та тривалої хвороби. Напередодні він приїхав до лікарні на гемодіаліз та лежав у спецвідділенні.

Увечері у вівторок, 30 серпня, на 92-му році життя після тривалої хвороби помер останній Голова Президії Верховної Ради СРСР та перший президент Радянського союзу Михайло Горбачов. Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на заяву в Центральній клінічній лікарні Москви.

Згідно із заявою, Горбачов помер після тяжкої та тривалої хвороби. Напередодні він приїхав до лікарні на гемодіаліз та лежав у спецвідділенні.

Останнім часом стан колишнього генсека ЦК КПРС час від часу погіршувався, він проходив процедури через ускладнення через ниркову недостатність.

Діагноз Горбачова не називався, проте, за даними Telegram-каналу Mash, близько року він перебував під пильним наглядом медиків. Регулярні чищення крові йому робилися у московській клініці.

Хто такий Михайло Горбачов?

Радянський та російський державний діяч був останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС, а з 1990 по 1991 рр. обіймав посаду першого президента СРСР.

[ + – ] Михайло Горбачов. Фото: Meduza.io

Горбачов намагався проводити масштабні реформи в пізньорадянський період 1985-1991 рр., що отримали загальну назву "Перебудова". З його ініціативи в СРСР проводилася політика гласності, з'явилася свобода слова та друку, а також демократичні вибори. Напрям реформ Горбачова загалом зводилося до ринкової моделі господарювання.

За його рішенням радянські війська були виведені з Афганістану.

[ + – ] Михайло Горбачов.

Горбачов — володар кількох почесних нагород та звань, зокрема Нобелівської премії миру.

Водночас при ньому мали місце і події у Вільнюсі та Ризі 1991 року, коли відбувалися сутички між прихильниками відновлення незалежності балтійських країн та радянськими військовими. Внаслідок цього загинуло кілька людей. Через 30 років жителі Литви подали до суду на Горбачова, звинувативши його у воєнному злочині через те, що керівник СРСР направив військових для придушення протестних виступів литовців, які виступали за відокремлення від СРСР та незалежність своєї країни.

Нагадаємо, що в ексгенсека СРСР було захворювання нирок, через яке йому періодично доводилося проходити гемодіаліз. Але докладних відомостей про хворобу Горбачова не розкривалися.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилася реакція Горбачова на війну в Україні. За словами головного редактора радіостанції "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова, Путін знищив справу його життя, тому він був вкрай розчарований главою Кремля.