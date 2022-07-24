"Путин уничтожил дело жизни": появилась реакция Горбачева на войну в Украине

Единственный в истории президент СССР полностью осознает происходящее в Украине и разочарован главой Кремля, который полностью перечеркнул все "наследие Горбачева".

Последний руководитель СССР Михаил Горбачев, возглавлявший процесс перестройки в 80-х годах, заявил, что российский президент Владимир Путин уничтожил его наследие, когда начал масштабную войну в Украине. В этом отношении он высказал разочарование. Об этом сообщает российское издание Forbes.

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О позиции Горбачев относительно событий в Украине рассказал близкий друг экс-президента СССР главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, он понимает, — отметил Венедиктов, — это было дело его жизни. Свободы — это дело Горбачева".

По словам журналиста, авторитарная политика Путина полностью перечеркивает все "наследие Горбачева", а реакция советского руководителя была вполне прогнозируемой.

В период 1985-1991 годах, когда Горбачев пытался реформировать СССР, на территории европейского континента насчитывалось 4000 военнослужащих из подразделений Сил быстрого реагирования НАТО.

"Теперь НАТО объявило, что до конца следующего года здесь будет 300 000 человек", — сказал Венедиктов, отметив нарастающий уровень угрозы между Востоком и Западом.

Напомним, что в Запорожской и Херсонской областях формируются избирательные комиссии для проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ. Оккупанты заявляют, что процедура референдума должна быть "прозрачной и легитимной" и якобы в интересах для защиты прав жителей.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ уничтожили отряд российского ОМОНа под Лисичанском. В итоге погибли 12 военных и множество других получили ранения.