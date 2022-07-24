"Путін знищив справу життя": з'явилася реакція Горбачова на війну в Україні

Єдиний в історії президент СРСР повністю усвідомлює те, що відбувається в Україні, і розчарований головою Кремля, який повністю перекреслив усю "спадщину Горбачова".

Останній керівник СРСР Михайло Горбачов, який очолював процес перебудови у 80-х роках, заявив, що російський президент Володимир Путін знищив його спадщину, коли розпочав масштабну війну в Україні. Щодо цього він висловив розчарування. Про це повідомляє видання Forbes.

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Про позицію Горбачова щодо подій в Україні розповів близький друг експрезидента СРСР головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

"Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє, — зазначив Венедиктов, — це була справа його життя. Свободи — це справа Горбачова".

За словами журналіста, авторитарна політика Путіна повністю перекреслює всю "спадщину Горбачова", а реакція радянського керівника була цілком прогнозованою.

У 1985-1991 роках, коли Горбачов намагався реформувати СРСР, на території європейського континенту налічувалося 4000 військовослужбовців із підрозділів Сил швидкого реагування НАТО.

"Тепер НАТО оголосило, що до кінця наступного року тут буде 300 000 осіб", — сказав Венедиктов, зазначивши зростання загрози між Сходом і Заходом.

Нагадаємо, що у Запорізькій та Херсонській областях формуються виборчі комісії для проведення псевдореферендумів про приєднання до РФ. Окупанти заявляють, що процедура референдуму має бути "прозорою та легітимною" і нібито на користь захисту прав жителів.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ знищили загін російського ОМОНу під Лисичанськом. У результаті загинули 12 військових, багато інших отримали поранення.