ВСУ уничтожили отряд ОМОНа РФ под Лисичанском: 12 погибших, много раненых (фото)

Российские оккупанты прибыли на ротацию из Сахалина, украинские артиллеристы накрыли их огнем. Известно о точном попадании в казарму с военными РФ в Кадиевке.

Вооруженные силы Украины уничтожили возле оккупированного Лисичанска (Луганская область) подразделение спецподразделения Росгвардии ОМОН из Сахалина. Об этом написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Украинские артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, прибывших на ротацию. В отряде Сахалинского ОМОНа, который по приказу Кремля прибыл воевать в Украину, уничтожено минимум 12 человек, многие ранены, рассказал глава ОВА.

"Силы обороны Украины наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия, а западная артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу", – подчеркнул Гайдай.

ВСУ в последние недели смогли успешно атаковать несколько российских складов с боеприпасами и скоплений оккупантов в Луганской области, продолжил он.

В Кадиевке Луганской области была разрушена казарма с вражескими военными, их потери уточняются.

"Много успешных попаданий и в Донецкой области, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше — каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть", – указал Гайдай.

ВС РФ применяют на фронте штурмовую и армейскую авиацию, а также продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного населения, добавил Гайдай.

[ + – ] ВСУ 23 июля одним ударом ликвидировали около 50 оккупантов

Вчера, 23 июля, захватчики нанесли 4 ракетных и 1 авиаудар по Луганской области. Враг усилил давление в районе Верхнекаменского Донецкой области, но ВСУ заставили их отойти и "недосчитаться личного состава". По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные и многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы.

Напомним, что 23 июля украинские военные уничтожили в Лисичанске штаб 6-го полка второго армейского корпуса РФ в здании местного суда. Одним ударом удалось ликвидировать около полусотни захватчиков.

По информации главы Минобороны Украины Алексея Резникова, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибли до 11 тыс. вражеских солдат, из них более 2 тыс. – это боевики так называемой "ЛНР", еще 8−9 тыс. — бойцы вооруженных сил РФ. Более 20 тыс. оккупантов были ранены.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что если бы западные партнеры поставляли ВСУ своевременно и в достаточном количестве системы калибра 155 мм, то Северодонецк и Лисичанск были бы под контролем Украины.