ЗСУ знищили загін ОМОНу РФ під Лисичанськом: 12 загиблих, багато поранених (фото)

Російські окупанти прибули на ротацію із Сахаліну, українські артилеристи накрили їх вогнем. Відомо про точне потрапляння у казарму з військовими РФ у Кадіївці.

Збройні сили України знищили біля окупованого Лисичанська (Луганська область) спецпідрозділ Росгвардії ОМОН із Сахаліну. Про це написав у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Українські артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які прибули на ротацію. У загоні Сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув воювати в Україну, знищено щонайменше 12 людей, багато поранено, розповів голова ОВА.

"Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії, а західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу", — наголосив Гайдай.

ЗСУ в останні тижні змогли успішно атакувати кілька російських складів із боєприпасами та скупчень окупантів у Луганській області, продовжив він.

У Кадіївці Луганської області було зруйновано казарму з ворожими військовими, їхні втрати уточнюються.

"Багато успішних влучень і в Донецькій області, що не дозволяє ворогові атакувати інтенсивніше. Скажу більше — щоночі вони не сплять, а чекають, що по них можуть поцілити", — зазначив Гайдай.

ЗС РФ застосовують на фронті штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення, додав Гайдай.

[ + – ] ЗСУ 23 липня одним ударом ліквідували близько 50 окупантів

Учора, 23 липня, загарбники завдали 4 ракетних та 1 авіаудар по Луганській області. Ворог посилив тиск у районі Верхньокам'янського Донецької області, але ЗСУ змусили їх відійти та "недолічитися особового складу". По іншим населеним пунктам росіяни вели неприцільні та численні артилерійські і мінометні обстріли.

Нагадаємо, що 23 липня українські військові знищили у Лисичанську штаб 6-го полку другого армійського корпусу РФ у будівлі місцевого суду. Одним ударом вдалося ліквідувати близько півсотні загарбників.

За інформацією голови Міноборони України Олексія Резнікова, у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ загинули до 11 тис. ворожих солдатів, з них понад 2 тис. — це бойовики так званої "ЛНР", ще 8-9 тис. — бійці збройних сил РФ. Понад 20 тис. окупантів було поранено.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що якби західні партнери постачали ЗСУ своєчасно та в достатній кількості системи калібру 155 мм, то Сєвєродонецьк та Лисичанськ були б під контролем України.