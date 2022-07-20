Десятки тисяч: міністр оборони України розкрив втрати росіян у Сєвєродонецьку та Лисичанську

Крім знищення солдат регулярної армії РФ та бойовиків "ЛНР" у Луганській області також повністю ліквідували групу "вагнерівців".

Міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи на платформі Atlantic Council, розкрив неофіційні дані росіян про втрати окупантів у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. За його словами, всього загинуло приблизно 10-11 тис. солдат супротивника: понад 2 тис. — бойовики так званої "ЛНР", майже 8-9 тис. — бійці збройних сил РФ. Також понад 20 тис. отримали поранення, не менш як третина з них — з ампутаціями.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив також про повне знищення 58 бригадою ЗСУ групи "вагнерівців", які воювали на території області.

"Саме бійців ПВК "Вагнер" (або "Ліга") російське командування кидало в бій, наприклад, на Попаснянському напрямку, — зазначив Гайдай. — Їх використовували, коли російські війська тижнями стояли на місці та не могли захопити навіть маленьке місто".

За словами голови ОВА, днями бійці ПВК намагалися вибити з позицій солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Штурм супроводжувався атаками з повітря: найнятий приватною військовою компанією пілот Су-25 кілька днів обстрілював українців некерованими ракетами, допоки його не збили. "Зараз цю групу ПВК "Вагнер" повністю ліквідовано — кривавий "бізнес" цих росіян вчора луснув", — підкреслив Сергій Гайдай.

Повідомлення він проілюстрував шевронами "вагнерівців", на яких написано: "Наш бізнес — смерть, і бізнес йде добре".

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого в Україні загинуло приблизно 38 750 російських окупантів.

Нагадаємо, Сергій Гайдай 3 липня заявив, що для взяття під контроль Лисичанська ворог кинув величезні сили. Втрати його не зупиняли, атаки тривали одна за одною. Увечері того ж дня Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв українські захисники були змушені піти з Лисичанська. Це рішення ухвалили задля збереження життя українських солдат.