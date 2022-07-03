Місто у вогні: голова Луганської ОВА розповів, що відбувається в Лисичанську (фото)

Росіяни кинули всі сили, щоб взяти Лисичанськ, і деякі адмінбудівлі вже знищені.

Російські окупанти, можливо, кинули всі сили на Лисичанськ і атакують місто з незрозумілою жорстокістю. Противник зазнає значних втрат, іде вперед і вже закріплюється в місті, повідомив у своєму Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами Гайдая внаслідок наступу, росіяни закріплюються в Лисичанську, а також у Верхньокам'янці та знищують ці населені пункти. Глава Луганської ОВА повідомляє, що ворог зазнає значних втрат, але продовжує свій наступ.

[ + – ] За словами Гайдая, внаслідок наступу росіяни закріплюються в Лисичанську, а також у Верхньокам'янці та знищують ці населені пункти. Глава Луганської ОВА повідомляє, що ворог зазнає значних втрат, але продовжує свій наступ Фото: Скриншот

"Якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки й адмінбудівлі, то в Лисичанську за короткий період часу ті самі адмінбудівлі знищені повністю", — повідомляє Гайдай.

За його словами, незважаючи на те, що нашою армією було знищено кілька російських складів із боєприпасами, у противника все ще багато зброї та особового складу.

Також Гайдай повідомив, що в суботу, 2 липня, ліквідували пожежі в кількох багатоповерхівках, а також приватних будинках. Пожежею було охоплено один із магазинів Лисичанська, а також торговий центр. Унаслідок пожежі постраждала одна жінка, яку госпіталізували до однієї з лікарень Дніпропетровської області.

Фото: Скриншот из Telegram

За словами голови Луганської ОВА, російські війська продовжують обстріли населених пунктів Білогорівка та Золотарівка. Противник намагався наступати в районі Білогорівки, але його зупинили українські військові.

Фокус уже писав про те, що відбувається на фронті на 130-й день війни, у тому числі про ситуацію біля Лисичанська.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на пресофіцера бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитона Старського, біля Лисичанська йдуть бої, але противнику не вдається оточити наші війська.

За словами Старського, ЗСУ не дозволяють росіянам оточити наших військових, у тому числі завдяки ударам по супротивнику за допомогою артилерії та авіації.

Фокус уже писав про те, що в Росії стверджують, що їхні війська вже зайняли центр Лисичанська, а українські підрозділи перебувають у кільці. Але в Нацгвардії України повідомили, що Лисичанськ не оточений.

Також Фокус писав про те, що нашій армії вдалося відобразити два великі наступи росіян на Лисичанськ з боку Верхньокам'янки та Лисичанського желатинового заводу.

Нагадуємо, що українським військовим вдалося знищити російську військову базу, яка розташована в тимчасово окупованому Мелітополі.