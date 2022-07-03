"Повернемось і обов'язково переможемо": бійці ЗСУ тимчасово залишили Лисичанськ, — Генштаб

Військове керівництво України зазначило, що місто залишили українські захисники з метою збереження життя.

Після завзятих та важких боїв українські захисники змушені були залишити оборонні позиції в Лисичанську, щоб уникнути фатальних наслідків, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних Сил України.

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"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. З метою збереження життя українських захисників прийнято рішення про відхід", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що для успіхів на полі бою недостатньо волі та патріотизму. Для перемоги потрібно мати необхідні матеріально-технічні ресурси.

"Захисники Луганської області та інших областей нашої країни героїчно виконують свій громадянський та військовий обов'язок. Ми повернемося та обов'язково переможемо!" — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Лисичанськ все ще не перебуває під контролем ЗС РФ. Він зазначив, що іноді українські бійці залишають деякі оборонні позиції, щоби повернути їх у майбутньому.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що для взяття під контроль Лисичанська ворог кинув величезні сили. За його словами, напередодні в місті було кілька пожеж — вогонь загасили у кількох багатоповерхівках та магазинах.