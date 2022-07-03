Всупереч заявам Росії: Лисичанськ не під повним контролем ЗС РФ, — Міноборони України

У Москві заявили, що місто взяте, але його ще частково контролюють українські війська

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що місто Лисичанськ зараз все ще не перебуває під повним контролем військ РФ. Таку заяву Сак зробив для журналістів ВВС, коментуючи недавні заяви Росії, що місто взяте ЗС РФ.

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За словами представника Міноборони України, ситуація в Лисичанську вже давно дуже напружена і місто зазнає постійних атак росіян.

Сак у своєму коментарі британському виданню повідомив, що іноді українські військові, щоб зберегти особовий склад, відступають із певних позицій, щоб потім повернути втрачене в майбутньому.

Також радник глави Міноборони вважає, що битву за Донбас ще не закінчено, навіть якщо росіянам вдасться окупувати всю Луганську область.

"Битва за Донбас ще не завершена, адже є ще й інші великі міста, зокрема в Донецькій області, які контролюють ЗСУ. Ці міста зазнають масованих ракетних та артилерійських обстрілів", — сказав Сак.

За словами представника Міноборони, Україна не втрачає надію та продовжує отримувати озброєння від союзників. Він вважає, що за деякий час цього озброєння буде достатньо, щоб звільнити захоплені території.

Фокус вже писав про те, що, згідно з заявою голови Луганської ОВА, у Лисичанську ліквідовано пожежі в будинках місцевих жителів і, що російські війська продовжують свій наступ на місто з метою зміцнитись у ньому.

Також Фокус писав про заяву глава Чеченської республіки Рамзана Кадирова, в якій він повідомив про повне оточення Лисичанська і про те, що ЗС РФ вже знаходяться в центрі міста.

Про взяття Лисичанська під контроль російських військ також написав у своєму Telegram-каналі колишній так званий "глава Міноборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

Фото: Скриншот

Він повідомив, що основні сили української армії залишили місто, і в самому Лисичанську, на його думку, можливо, залишилися лише якісь дрібні підрозділи, що відстали.