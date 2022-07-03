Вопреки заявлениям России: Лисичанск не под полным контролем ВС РФ, - Минобороны Украины

В Москве заявили, что город взят, но он еще частично контролируется украинскими войсками.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск на данный момент все еще не находится под полным контролем войск РФ. Такое заявление Сак сделал для журналистов BBC, комментируя недавние заявления России, что город был взят ВС РФ.

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По словам представителя Минобороны Украины, ситуация в Лисичанске уже давно очень напряженная и город подвергается постоянным атакам россиян.

Сак в своем комментарии британскому изданию сообщил, что иногда украинские военные, чтобы сохранить личный состав, отступают с определенных позиций, чтобы потом вернуть утраченное в будущем.

Также советник главы Минобороны считает, что битва за Донбасс еще не окончена, даже если россиянам удастся оккупировать всю Луганскую область.

"Битва за Донбасс еще не завершена, ведь есть еще и другие крупные города, в частности в Донецкой области, которые контролируют ВСУ. Эти города подвергаются массированным ракетным и артиллерийским обстрелам", — сказал Сак.

По словам представителя Минобороны, Украина не теряет надежду и продолжает получать вооружение от союзников. Он считает, что через некоторое время этого вооружения будет достаточно, чтобы освободить захваченные территории.

Фокус уже писал о том, что, согласно заявлению главы Луганской ОВА, в Лисичанске были ликвидированы пожары в домах местных жителей и, что российские войска продолжают свое наступление на город с целью укрепиться в нем.

Также Фокус писал о заявлении глава Чеченской республики Рамзана Кадырова, в котором он сообщил о полном окружении Лисичанска и ото м, что ВС РФ уже находятся в центре города.

О взятии Лисичанска под контроль российских войск также написал в своем Telegram-канале бывший так называемый "глава Минобороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

Фото: Скриншот

Он сообщил, что основные силы украинской армии оставили город, и в самом Лисичанске, по его мнению, возможно, остались лишь какие-то мелкие отставшие подразделения.