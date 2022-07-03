"Вернемся и обязательно победим": бойцы ВСУ временно покинули Лисичанск, — Генштаб

Военное руководство Украины отметило, что город был оставлен украинскими защитниками в целях сохранения жизни.

После упорных и тяжелых боев украинские защитники вынуждены были покинуть оборонительные позиции в Лисичанске, чтобы избежать фатальных последствий, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

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"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. В целях сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что для успехов на поле боя недостаточно воли и патриотизма. Для победы необходимо иметь нужные материально-технические ресурсы.

"Защитники Луганской области и других областей нашей страны героически выполняют свой гражданский и военный долг. Мы вернемся и обязательно победим!" — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, сегодня, 3 июля, советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Лисичанск все еще не находится под контролем ВС РФ. Он отметил, что иногда украинские бойцы покидают некоторые оборонительные позиции, чтобы вернуть их в будущем.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что для взятия под контроль Лисичанска враг бросил огромные силы. По его словам, накануне в городе было несколько очагов пожара — огонь был потушен в нескольких многоэтажках и магазинах.