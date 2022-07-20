Десятки тысяч: министр обороны Украины раскрыл потери россиян в Северодонецке и Лисичанске

Помимо уничтожения солдат регулярной армии РФ и боевиков "ЛНР" в Луганской области также полностью ликвидировали группу "вагнеровцев".

Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на платформе Atlantic Council, раскрыл неофициальные данные россиян о потерях оккупантов в боях за Северодонецк и Лисичанск. По его словам, всего погибло около 10−11 тыс. солдат противника: более 2 тыс. — боевики так называемой "ЛНР", около 8−9 тыс. — бойцы вооруженных сил РФ. Также более 20 тыс. получили ранения, не менее трети из них — с ампутациями.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил также о полном уничтожении 58-й бригадой ВСУ группы "вагнеровцев", которые воевали на территории области.

"Именно бойцов ЧВК "Вагнер" (или "Лига") российское командование бросало в бой, например, на Попаснянском направлении, — отметил Гайдай. — Их использовали, когда российские войска неделями стояли на месте и не могли захватить даже маленький город".

По словам главы ОВА, на днях бойцы ЧВК пытались выбить с позиций солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Штурм сопровождался атаками с воздуха: нанятый частной военной компанией пилот Су-25 несколько дней обстреливал украинцев неуправляемыми ракетами, пока его не сбили. "Сейчас эта группа ЧВК "Вагнер" полностью ликвидирована – кровавый "бизнес" этих россиян вчера лопнул", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Сообщение он проиллюстрировал шевронами "вагнеровцев", на которых написано: "Наш бизнес — смерть, и бизнес идет хорошо".

По последним данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля в Украине погибло около 38750 российских оккупантов.

Напомним, Сергей Гайдай 3 июля заявил, что для взятия под контроль Лисичанска враг бросил огромные силы. Потери его не останавливали, атаки продолжались одна за другой. Вечером того же дня Генштаб ВСУ сообщил о том, что после тяжелых боев украинские защитники были вынуждены уйти из Лисичанска. Это решение приняли ради сохранения жизни украинских солдат.