"Хлопок" — і мінус 50 окупантів: у Лисичанську знищили російський штаб, — Гайдай

Глава Луганської ОВА порадив росіянам не проводити наради в таку спеку, щоб уникати "масових інфарктів".

В окупованому Лисичанську знищено "штаб 6-го полку другого армійського корпусу", який окупанти облаштували у приміщенні суду, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Хлопок" в окупованому Лисичанську: "масовий інфаркт" у півсотні орків, — зазначив Гайдай. — Не треба проводити наради у приміщенні суду в таку спеку".

Нагадаємо, раніше глава ОВА повідомив про те, що 14 липня в окупованому Сєвєродонецьку вибухнув автомобіль із російськими військовими. Шестеро людей отримали поранення, четверо з них — тяжкі. Водночас Гайдай наголосив, що серед мешканців Луганської області зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які займаються мародерством та загрожують цивільним, вишукуючи тих, хто не радий окупації.

Наприкінці квітня в окупованій Кремінній Луганській області у приміщенні виконкому стався вибух у момент проведення там наради під керівництвом "народного мера". В результаті загинули всі, хто знаходився в будівлі. Причиною вибуху назвали витік газу. Одночасно пролунав вибух у районному відділі поліції, де також проходила нарада за участю колаборантів, які погодились співпрацювати з окупантами.