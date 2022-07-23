"Хлопок" — и минус 50 оккупантов: в Лисичанске уничтожили российский штаб — Гайдай

Глава Луганской ОВА посоветовал россиянам не проводить совещания в такую жару, чтобы избегать "массовых инфактов".

В оккупированном Лисичанске уничтожен "штаб 6-го полка второго армейского корпуса", который оккупанты обустроили в здании суда, сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Хлопок" в оккупированном Лисичанске: "массовый инфаркт" у полсотни орков, — отметил Гайдай. — Не нужно проводить совещания в здании суда в такую жару".

Напомним, ранее глава ОВА сообщил о том, что 14 июля в оккупированном Северодонецке взорвался автомобиль с российскими военными. Шесть человек получили ранения, четверо из них – тяжелые. При этом Гайдай подчеркнул, что среди жителей Луганской области растет недовольство оккупационными властями и военными, которые занимаются мародерством и угрожают гражданским, выискивая тех, кто не рад оккупации.

В конце апреля в оккупированной Кременной Луганской области в здании исполкома произошел взрыв в момент проведения там совещания под руководством "народного мэра". В результате погибли все находившиеся в здании. Причиной взрыва назвали утечку газа. Одновременно прогремел взрыв в районном отделе полиции, где также проходило совещание с участием коллаборантов, согласившихся сотрудничать с оккупантами.