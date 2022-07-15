В центре Северодонецка взорвался автомобиль с военными РФ, – Луганская ОВА

Машина взорвалась "неожиданно", большинство пострадавших оккупантов – в тяжелом состоянии. Среди населения Луганской области растет недовольство действиями ВС РФ.

Во временно оккупированном Северодонецке взорвался автомобиль с российскими военными. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге 6 раненых, из которых 4 – тяжелых", – проинформировал он.

Среди населения Луганской области растет недовольство оккупационными властями и военными. Они постоянно занимаются мародерством и угрожают гражданским, продолжил Гайдай.

В Северодонецке ВС РФ охотятся за людьми с "неправильной" позицией, добавил глава ОВА.

"Правда, иногда эту позицию оценивают соседи и даже родственники луганчан, сливая адреса и возможные места укрытия граждан", – заметил Гайдай.

По его информации, достоверно неизвестно, сколько украинцев пытали россияне в недавно захваченных городах.

Оккупационные власти, по оценке главы ОВА, пытаются создать у местных устойчивое впечатление налаживания безопасной и полноценной мирной жизни.

"Они будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и Кремлю. Как только пропагандисты уйдут, попытки возобновления региона поставят на длительную паузу. В Луганске эта пауза длится уже 8 лет", – резюмировал Гайдай.

Напомним, что в Северодонецке, по описанию главы Луганской ОВА, погибших жителей похоронили прямо во дворах, а многие лежат в квартирах и подъездах.

Около 80% жилых домов в Северодонецке разрушены или повреждены, у некоторых людей отобрали ключи от квартир и разграбили их.

Подразделения ВСУ в конце июня смогли успешно выйти из Северодонецка – ни один военный не погиб.