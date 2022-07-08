Северодонецк на грани катастрофы: тела лежат в подъездах и квартирах, — Гайдай

По словам главы ОВА, погибших жителей города хоронили во дворах, а многие до сих пор не захоронены в условиях летней жары. Не работают очистные сооружения, скапливаются стоки.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в городе нет централизованного водо-, газо- и электроснабжения. Есть большая проблема с канализацией. Очистные сооружения не работают, стоки скапливаются. Погибшие жители города похоронены прямо во дворах, а многие все еще остаются лежать в квартирах и подъездах. Все это в условиях летней жары. Об этом сообщается в Telegram-канале Гайдая.

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Российские войска с февраля вели обстрелы объектов критически важной инфраструктуры — уничтожили практически все и отремонтировать не получится. Даже в мирное время такой объем работ займет около года, но сейчас нет ни стройматериалов, ни рабочих.

Выносят мебель из домов

Нацполиция ежедневно получает до 50 заявлений о разрушенном жилье в Луганской области. Либо от соседей, которых депортировали российские власти, либо от тех, кто вернулся в родные города и села, эвакуировавшиеся узнают, что возвращаться им уже некуда.

Порядка 80% жилого фонда в Северодонецке разрушены или повреждены. Некоторые возвращаются за вещами, однако зачастую обнаруживают если и целые, то пустые квартиры. При этом нелегальным перевозчикам платят крупные суммы. Российская оккупационная администрация депортировала часть местного населения. У людей отобрали ключи от квартир и затем принялись грабить все подряд. Из многоэтажек выносят и грузят на грузовики все подряд. Не только бытовую технику, но и мебель.

Ранее Фокус сообщал, что Николаев мог стать вторым Мариуполем. Российские войска шли со стороны Херсона и кировоградской трассы и замыкали кольцо у аэропорта Баловное. Если бы им удалось закрепиться и дождаться подкрепления, Николаев ожидала бы печальная судьба.

Напомним, что у российских войск могла быть карта минных полей во время выхода с Крымского полуострова. В Херсоне было достаточно коллаборационистов, например губернатор области, который исчез утром 24 февраля, оставив ключи мэру.