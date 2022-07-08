Сєвєродонецьк на межі катастрофи: тіла лежать у під'їздах та квартирах, — Гайдай

За словами голови ОВА, загиблих жителів міста ховали у дворах, а багато хто досі не похований в умовах літньої спеки. Не працюють очисні споруди, накопичуються стоки.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в місті немає централізованого водо-, газо- та електропостачання. Є велика проблема з каналізацією. Очисні споруди не працюють, стоки накопичуються. Загиблих жителів міста поховано прямо у дворах, а багато хто все ще залишається лежати у квартирах та під'їздах. Все це в умовах літньої спеки. Про це повідомляють у Telegram-каналі Гайдая.

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Російські війська з лютого обстрілювали об'єкти критично важливої інфраструктури — знищили практично все і відремонтувати не вдасться. Навіть у мирний час такий обсяг робіт займе близько року, але зараз немає будматеріалів, ані робітників.

Виносять меблі з будинків

Нацполіція щодня отримує до 50 заяв про зруйноване житло в Луганській області. Або від сусідів, яких депортувала російська влада, або від тих, хто повернувся до рідних міст і сіл, евакуйовані дізнаються, що повертатися їм уже нікуди.

Близько 80% житлового фонду в Сєвєродонецьку зруйновано або пошкоджено. Деякі повертаються за речами, проте найчастіше виявляють якщо й цілі, то порожні квартири. Водночас нелегальним перевізникам сплачують великі суми. Російська окупаційна адміністрація депортувала частину місцевого населення. У людей відібрали ключі від квартир і потім почали грабувати все підряд. З багатоповерхівок виносять і вантажать на вантажівки все. Не лише побутову техніку, а й меблі.

Раніше Фокус повідомляв, що Миколаїв міг стати другим Маріуполем. Російські війська йшли з боку Херсона та кіровоградської траси та замикали кільце біля аеропорту Баловне. Якби їм вдалося закріпитися та дочекатися підкріплення, Миколаїв чекала б сумна доля.

Нагадаємо, що російські війська могли мати карту мінних полів під час виходу з Кримського півострова. У Херсоні було достатньо колаборантів, наприклад, губернатор області, який зник уранці, 24 лютого, залишивши ключі меру.