Останній форпост Луганщини: чому Білогорівка така важлива у війні на Донбасі

Офіційні джерела не повідомляють про втрату контролю над Білогорівкою. Але колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов стверджує, що населений пункт перейшов до росіян.

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Селище Білогорівка Лисичанської міської громади Сіверськодонецького району знаходиться на адміністративній межі Луганської та Донецької областей. Вперше за довгий час військам ЗС РФ вдалося просунутися біля населеного пункту з довоєнним населенням близька 800 осіб, й ворожі ресурси розганяють інформацію про нібито "взяття" стратегічної точки, пише "РБК-Україна".

Ще у травні 2022-го Білогорівка стала одним із найбільших поразок російської армії. Окупанти намагалися форсувати річку Сіверський Донець, наводячи понтонні переправи, та українські захисники знищили ці "плавучі мости" разом із великою кількістю ворожої техніки та особового складу.

Білогорівка вважається останнім населеним пунктом Луганської області на Сіверському напрямку, який не захопила російська армія.

Вже давно у селищі немає ані цивільних мешканців, ані жодного вцілілого будинку, натомість земля посічена вирвами від обстрілів та вкрита рештками знищеної російської техніки.

23 лютого військовий ЗСУ з позивним "Мучной" повідомив, що російська 7 ОМБ повністю встановила контроль над Білогорівкою, продавивши останні рубежі оборони.

24 лютого 2025 року DeepState написав про те, що російська армія просунулась у Білогорівці Луганської області. За даними аналітиків українського проєкту, місцевість знаходиться переважно в "сірій зоні" і лише невелика його частина позначена як окупована.

"Те, що залишилося від Білогорівки — це не лише глибокі рани війни, але й символ стійкості та сміливості кожного нашого воїна. Білогорівка — це клаптик Луганщини, втрата якого означає втрату Луганської області. Ми цього не допустимо!", — своєю чергою зазначили 24 лютого у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді ДШВ ЗСУ, бійці якої вже два з половиною роки боронять селище.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор 25 лютого не підтверджував просування росіян, зазначаючи, що біля Білогорівки були дуже важкі бої.

"Однак наші захисники, наскільки я знаю, тримають там територію", — сказав посадовець.

Генеральний штаб ЗСУ у своїх щоденних зведеннях не вдається до подробиць щодо ситуації в районі Білогорівки, але постійно повідомляє про відбиття ворожих атак.

"На Сіверському напрямку ворог проводив сім наступальних дій в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського", — повідомляє Генштаб у "рапорті" від ранку 26 лютого.

Чим важлива Білогорівка

Селище розташоване на панівних висотах, завдяки яким ЗСУ контролюють підходи до Сіверська Донецької області. Таким чином, захоплення Білогорівки дозволило б окупаційним військам просунутися вглиб Донеччини, покращивши свої позиції на сході України.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що Білогорівка неодноразово переходила з рук в руки в рамках наступальних дій російської армії і відповідно контрнаступальних — української.

"Зараз ми контроль над Білогорівкою втратили. Офіційні джерела про це не повідомляють, але чимало українських OSINT-дослідників і однодумців, яким я довіряю, про таке стверджують", — сказав Селезньов.

За словами експерта, війська РФ намагатимуться сформувати плацдарм на перспективу на Лиманському напрямку, а також у напрямку на Часів Яр та у напрямку від Мирнограда, Торецька з півдня відповідно.

"Ворог готується до масштабних наступальних дій під час своєї літньої кампанії для того, щоб захопити Слов'янську, Краматорську, Дружківську, Костянтинівську міську агломерацію", — зазначив він.

Експерт зазначає, що проблеми в районі Білогорівки дають передумови говорити про втрату контролю над Луганщиною, але, на його думку, небезпека полягає в іншому. Насправді небезпечне те, що ворог докладає зусиль, аби сформувати плацдарми для подальших атак на Слов'янсько-Краматорську міську агломерацію.

Нагадаємо, менш як за рік російські окупанти втратили понад 20 тисяч солдатів у боях в Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку.