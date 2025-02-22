В DeepState розкрили, скільки солдатів втратили ЗС РФ у Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку

Аналітики наголосили, що бої за ці населені пункти тривають. Найбільше окупанти втратили бійців у боях за Торецьк.

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Менш як за рік російські окупанти втратили понад 20 тисяч солдатів у боях в Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку. Про це повідомили аналітики DeepState.

Так з квітня 2024 по лютий 2025 втрати ЗС РФ у Білогорівці склали 3013 військовослужбовців, з них:

1543 — безповоротних;

1455 — санітарних;

15 — полонених.

За цей же період у Часовому Яру росіяни втратили 4880 військовослужбовців:

1967 — безповоротних;

2897 — санітарних;

16 — полонених.

Так само з квітня 2024 по лютий 2025 втрати противника у Торецьку склали 12498 військовослужбовців:

4003 — безповоротних;

8451 — санітарних;

44 — полонених.

"Бої за дані населені пункти тривають. Бої важкі та кровопролитні, але Сили Оборони намагаються всіма силами та засобами стримати пі*а*ів", — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, 20 лютого Дональд Трамп заявив, що Росія втратила 900 тисяч людей, а Україна – 700 тисяч.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) на початку лютого заявили, що ЗС РФ за січень 2025 втратили 48 240 бійців, що еквівалентно більш ніж трьом мотострілецьким дивізіям.