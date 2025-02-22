В DeepState розкрили, скільки солдатів втратили ЗС РФ у Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку
Аналітики наголосили, що бої за ці населені пункти тривають. Найбільше окупанти втратили бійців у боях за Торецьк.
Менш як за рік російські окупанти втратили понад 20 тисяч солдатів у боях в Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку. Про це повідомили аналітики DeepState.
Так з квітня 2024 по лютий 2025 втрати ЗС РФ у Білогорівці склали 3013 військовослужбовців, з них:
- 1543 — безповоротних;
- 1455 — санітарних;
- 15 — полонених.
За цей же період у Часовому Яру росіяни втратили 4880 військовослужбовців:
- 1967 — безповоротних;
- 2897 — санітарних;
- 16 — полонених.
Так само з квітня 2024 по лютий 2025 втрати противника у Торецьку склали 12498 військовослужбовців:
- 4003 — безповоротних;
- 8451 — санітарних;
- 44 — полонених.
"Бої за дані населені пункти тривають. Бої важкі та кровопролитні, але Сили Оборони намагаються всіма силами та засобами стримати пі*а*ів", — наголосили в DeepState.
Нагадаємо, 20 лютого Дональд Трамп заявив, що Росія втратила 900 тисяч людей, а Україна – 700 тисяч.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) на початку лютого заявили, що ЗС РФ за січень 2025 втратили 48 240 бійців, що еквівалентно більш ніж трьом мотострілецьким дивізіям.