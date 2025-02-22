В DeepState раскрыли, сколько солдат потеряли ВС РФ в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке

Аналитики отметили, что бои за эти населенные пункты продолжаются. Больше всего оккупанты потеряли бойцов в боях за Торецк.

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Менее чем за год российские оккупанты потеряли более 20 тысяч солдат в боях в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Так с апреля 2024 по февраль 2025 потери ВС РФ в Белогоровке составили 3013 военнослужащих, из них:

1543 — безвозвратных;

1455 — санитарных;

15 — пленных.

За этот же период в Часовом Яру россияне потеряли 4880 военнослужащих:

1967 — безвозвратных;

2897 — санитарных;

16 — пленных.

Так же с апреля 2024 по февраль 2025 потери противника в Торецке составили 12498 военнослужащих:

4003 — безвозвратных;

8451 — санитарных;

44 — пленных.

"Бои за данные населенные пункты продолжаются. Бои тяжелые и кровопролитные, но Силы Обороны пытаются всеми силами и средствами сдержать пи*а*ов", — отметили в DeepState.

Напомним, 20 февраля Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла 900 тысяч человек, а Украина — 700 тысяч.

В американском Институте изучения войны (ISW) в начале февраля заявили, что ВС РФ за январь 2025 года потеряли 48 240 бойцов, что эквивалентно более чем трем мотострелковым дивизиям.