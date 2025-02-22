В DeepState раскрыли, сколько солдат потеряли ВС РФ в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке
Аналитики отметили, что бои за эти населенные пункты продолжаются. Больше всего оккупанты потеряли бойцов в боях за Торецк.
Менее чем за год российские оккупанты потеряли более 20 тысяч солдат в боях в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Так с апреля 2024 по февраль 2025 потери ВС РФ в Белогоровке составили 3013 военнослужащих, из них:
- 1543 — безвозвратных;
- 1455 — санитарных;
- 15 — пленных.
За этот же период в Часовом Яру россияне потеряли 4880 военнослужащих:
- 1967 — безвозвратных;
- 2897 — санитарных;
- 16 — пленных.
Так же с апреля 2024 по февраль 2025 потери противника в Торецке составили 12498 военнослужащих:
- 4003 — безвозвратных;
- 8451 — санитарных;
- 44 — пленных.
"Бои за данные населенные пункты продолжаются. Бои тяжелые и кровопролитные, но Силы Обороны пытаются всеми силами и средствами сдержать пи*а*ов", — отметили в DeepState.
Напомним, 20 февраля Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла 900 тысяч человек, а Украина — 700 тысяч.
В американском Институте изучения войны (ISW) в начале февраля заявили, что ВС РФ за январь 2025 года потеряли 48 240 бойцов, что эквивалентно более чем трем мотострелковым дивизиям.