Захвачен ли Торецк: в ВСУ объяснили, почему россияне придумали фейк о "взятии города" (видео)

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова, россияне пытаются выдать дезинформацию о якобы захвате с целью скрыть собственные потери на других участках фронта, в частности в Курской области.

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Город Торецк Донецкой области остается под контролем Сил обороны, а информация о так называемом "захвате" города была создана россиянами, чтобы "перекрыть" свои потери в Курской области. Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в Национальном телемарафоне.

Трегубов о фейке россиян о "захвате" Торецка (смотреть с 08:40)

По словам военного, РФ пытается перебить информационную повестку дня относительно собственных потерь в Курской области и рассказывает о "контроле" над определенными регионами.

"Им просто надо было "прибить" информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать собственному населению о каком-то там контроле..." — сказал Трегубов.

Он добавил, что в городе продолжаются тяжелые уличные бои, которые происходят не первый месяц. По словам военного, ни о каком контроле россиян над городом "речь не идет".

Что происходит в Торецке

В то же время представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец сообщил, что сейчас враг пытается захватить "сильные оборонительные позиции" ВСУ, которые расположены в городе вблизи шахт "Центральная" и "Торецкая".

"Он [враг] накапливает силы в восточной части Торецка, в районе исправительной колонии, а дальше уже движется по центральной части, в районе библиотеки и уже потом проводит штурмовые действия в направлении 1,5 км досягаемости", — рассказал военный.

По его словам, похожую тактику армия РФ применяет при штурмах позиций Сил обороны в районе Забалки, а также отмечает "уж слишком" сильную активизацию тактической авиации россиян.

"Результат такой активизации вчера был на Торецком направлении", — добавил спикер ОТГ "Луганск", намекая на информацию о сбитии российского штурмовика Су-25 на Торецком направлении.

Ранее сообщалось, что в ВСУ заявляют о продолжении боев в городской застройке Торецка. Группировка войск "Хортица" заявляет о сопротивлении ВСУ в Торецке силам агрессора, которые превосходят в разы.

Впоследствии стало известно, что ВСУ под Торецком уничтожили российский Су-25 и вертолет. Зенитно-ракетное подразделение ВСУ отправило "на вечную стоянку" передовой истребитель Су-25 войск РФ. Во время удара пострадал и вертолет Ми-8, пилот которого хотел скрыться.