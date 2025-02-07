Захвачен ли Торецк: ОСГВ "Хортица" заявляет о продолжении боев в городской застройке (карта)

Группировка войск "Хортица" заявляет о сопротивлении ВСУ в Торецке превосходящим в разы силам агрессора. Проект DeepState констатирует потерю центра города, беспилотники доставляют провизию украинским подразделениям.

Related video

Бои в Торецке Донецкой области продолжаются в городской застройке. Российские войска полностью не оккупировали город и сейчас активно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал "Суспільному" спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин.

Противник, по его данным, всеми силами и средствами "жмет" на данном направлении. Силы обороны Украины сопротивляются превосходящим в разы силам агрессора и наносят сокрушительные потери в личном составе и технике, сообщил военный.

По состоянию на 16:00 велись четыре боестолкновения, утром на Краматорском и Торецком направлениях ВС РФ при поддержке артиллерии и БПЛА проводили штурм позиций ВСУ возле Дылеевки и в Часовом Яру.

Южнее Часового Яра враг пытался развить наступление с применением бронетехники, но по заранее обнаруженной колонне ВСУ нанесли точный удар. Уничтожены танк и боевая бронемашина, еще две боевые бронемашины повреждены.

"Продолжается обнаружение и уничтожение остатков вражеского десанта", — уточнил Волошин.

Аналитики проекта DeepState также заявили о продолжении городских боев в Торецке. Силы обороны Украины продолжают оборонную операцию, бои идут в микрорайоне Забалка, северных и западных окрестностях. Практически весь центр города заняли россияне, заметила команда.

Военные ВСУ держат оборону в Торецке, провизию им доставляют беспилотники

"К сожалению, люди вынуждены потреблять вражеские источники из-за недостаточного доверия к собственным официальным. До сих пор общество не проинформировали о потере Курахово и Великой Новоселки, что вызывает много вопросов к тем, кто формирует официальную коммуникацию", — добавили аналитики.

Бойцы бригады "Хищник" патрульной полиции сообщили, что держат оборону в Торецке, провизию им доставляют беспилотники. До позиций оккупантов остались считанные метры, говорят защитники.

"Задача — быстро забрать груз под прикрытием побратима. Подвал, окопные свечи и бдительность 24/7 — такие будни украинских защитников", — заключили в полиции.

Напомним, днем 7 февраля Минобороны России заявило о полной оккупации Торецка. Наступление якобы провели 1-я, 9-я и 132-я мотострелковые бригады.

Тем временем российская армия продвигается и на Покровском направлении. Зафиксировано движение ВС РФ в Успеновке Покровской городской общины.