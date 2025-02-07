В РФ заявили о полной оккупации Торецка Донецкой области: что известно о судьбе города

В Минобороны России заявили о захвате Торецка силами трех мотострелковых бригад и добровольцев. Украинская сторона еще днем говорила о боях за населенный пункт и успешной ликвидации оккупантов.

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Минобороны России днем 7 февраля отчиталось о захвате города Торецк в Донецкой области, однако украинская сторона этого не продвтерждает. Бои за населенный пункт продолжались с лета 2024 года.

По данным российской стороны, Торецк якобы оккупировали в результате наступления 1-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 51-й армии войск России, а также добровольческого формирования "Ветераны".

Украинское военное командование не подтверждало потерю Торецка. Ранее сегодня сообщалось, что бойцы бригады "Хищник" и батальона "Эней" из рядов Нацполиции Украины взорвали в Торецке россиян, которые разместились в домах.

Команда аналитиков Deep State представила карту, где большая часть Торецка оказалась под контролем ВС РФ или в серой зоне. Также есть небольшие участки на окраинах, которые удерживают ВСУ.

Большая часть Торецка до сообщения Минобороны РФ была под контролем РФ или в серой зоне

По сведениям российских милитари-пабликов, в последнее время зона контроля ВСУ в населенном пункте ограничивалась несколькими домами на окраине частного сектора. Независимого подтверждения данной информации нет.

Напомним, чиновники Торецка недавно заложили в бюджет 2025 года более 84 млн гривен на содержание государственного управления. Примечательно, что на поддержку переселенцев предусмотрели менее 1,5 млн гривен.

Украинские военкоры утром 7 февраля сообщали, что для ВС РФ шахта "Торецкая" превратилась в бермудский треугольник. Именно там оккупанты якобы несли большую часть потерь.