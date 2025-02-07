У РФ заявили про повну окупацію Торецька Донецької області: що відомо про долю міста

У Міноборони Росії заявили про захоплення Торецька силами трьох мотострілецьких бригад і добровольців. Українська сторона ще вдень говорила про бої за населений пункт і успішну ліквідацію окупантів.

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Міноборони Росії вдень 7 лютого відзвітувало про захоплення міста Торецьк на Донеччині, однак українська сторона цього не підтверджує. Бої за населений пункт тривали з літа 2024 року.

За даними російської сторони, Торецьк нібито окупували внаслідок наступу 1-ї, 9-ї та 132-ї мотострілецьких бригад 51-ї армії військ Росії, а також добровольчого формування "Ветерани".

Українське військове командування не підтверджувало втрату Торецька. Раніше сьогодні повідомлялося, що бійці бригади "Хижак" і батальйону "Еней" з лав Нацполіції України підірвали в Торецьку росіян, які розмістилися в будинках.

Команда аналітиків Deep State представила карту, де більша частина Торецька опинилася під контролем ЗС РФ або в сірій зоні. Також є невеликі ділянки на околицях, які утримують ЗСУ.

Більша частина Торецька до повідомлення Міноборони РФ була під контролем РФ або в сірій зоні

За відомостями російських мілітарі-пабліків, останнім часом зона контролю ЗСУ в населеному пункті обмежувалася кількома будинками на околиці приватного сектора. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, чиновники Торецька нещодавно заклали в бюджет 2025 року понад 84 млн гривень на утримання державного управління. Примітно, що на підтримку переселенців передбачили менше ніж 1,5 млн гривень.

Українські військкори вранці 7 лютого повідомляли, що для ЗС РФ шахта "Торецька" перетворилася на бермудський трикутник. Саме там окупанти нібито зазнавали більшої частини втрат.