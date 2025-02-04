Город частично оккупирован: власти Торецка заложили в бюджет-2025 более 84 млн грн на госуправление

В Торецкой громаде остается около 3 тысяч человек — менее 5% населения. Не работают магазины, аптеки и учреждения сферы услуг.

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Власти частично оккупированного Торецка в бюджете на 2025 год выделили треть общих расходов (более 84 млн грн) на содержание государственного управления. В то же время на социальную защиту внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены спасаться от боевых действий и оказались в сложных жизненных обстоятельствах или получили ранения, предусмотрено менее 1,5 млн грн из бюджета громады. Такие цифры можно увидеть в распоряжении начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика "О бюджете Торецкой городской территориальной громады на 2025 год".

Расходы общего фонда бюджета Торецкой громады составили 271 153 грн Фото: Скриншот

Общая сумма расходов бюджета Торецкой громады на 2025 год составляет 271 153 677 грн. Из них 31% — то есть 84,1 млн грн — заложено на содержание государственного управления. В пояснительной записке указано, что расходы на зарплаты работников бюджетной сферы рассчитали в полном объеме в соответствии со штатом.

На поддержку ВПЛ громады в бюджете на 2025 год предусмотрено чуть более 1,4 млн. Это составляет 0,5% общего бюджета. Чуть больше 1,6 млн грн выделили на материальную помощь ветеранам и участникам Революции Достоинства.

Также в бюджете громады предусмотрены расходы на:

экономическую деятельность — более 88,3 млн грн;

жилищно-коммунальную сферу — около 1,3 млн грн;

образование — 61,4 млн грн;

здравоохранение — более 9 млн грн;

культуру и искусство — 8,5 млн грн;

спорт — чуть меньше 326 тысяч грн.

Наступление РФ на Торецк: какая ситуация в городе

В пояснительной записке к распоряжению чиновники отметили, что по состоянию на октябрь 2024 года из Торецкой громады эвакуировались более 95% населения. Остаются дома немного 3,02 тысячи человек — около 4,6% от количества до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также в документе указано, что из-за постоянных обстрелов и угрозы жизни из громады эвакуировались в более безопасные регионы предприятия, организации и учреждения, а торговля, деятельность сферы услуг, аптек и т.д. полностью прекратилась.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 4 февраля сообщалось, что оккупанты предпринимали попытки вытеснить украинские подразделения с позиций в районе Торецка и Щербиновки. Силы обороны отбили 6 штурмов россиян, одно боестолкновение еще продолжалось.

Город Торецк частично оккупирован россиянами — карта DeepState по состоянию на 3 февраля Фото: Скриншот

Напомним, 27 января спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов рассказывал, что в городах Торецк и Часов Яр в Донецкой области продолжаются уличные бои.

26 января аналитики проекта DeepState сообщали о продвижении россиян в Торецке — они смогли захватить несколько кварталов города.

21 января СМИ писали, что во время городских боев в Торецке оккупанты подрывают дома с помощью противотанковых мин, занося их в подвалы.