Город частично оккупирован: власти Торецка заложили в бюджет-2025 более 84 млн грн на госуправление
В Торецкой громаде остается около 3 тысяч человек — менее 5% населения. Не работают магазины, аптеки и учреждения сферы услуг.
Власти частично оккупированного Торецка в бюджете на 2025 год выделили треть общих расходов (более 84 млн грн) на содержание государственного управления. В то же время на социальную защиту внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены спасаться от боевых действий и оказались в сложных жизненных обстоятельствах или получили ранения, предусмотрено менее 1,5 млн грн из бюджета громады. Такие цифры можно увидеть в распоряжении начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика "О бюджете Торецкой городской территориальной громады на 2025 год".
Общая сумма расходов бюджета Торецкой громады на 2025 год составляет 271 153 677 грн. Из них 31% — то есть 84,1 млн грн — заложено на содержание государственного управления. В пояснительной записке указано, что расходы на зарплаты работников бюджетной сферы рассчитали в полном объеме в соответствии со штатом.
На поддержку ВПЛ громады в бюджете на 2025 год предусмотрено чуть более 1,4 млн. Это составляет 0,5% общего бюджета. Чуть больше 1,6 млн грн выделили на материальную помощь ветеранам и участникам Революции Достоинства.
Также в бюджете громады предусмотрены расходы на:
- экономическую деятельность — более 88,3 млн грн;
- жилищно-коммунальную сферу — около 1,3 млн грн;
- образование — 61,4 млн грн;
- здравоохранение — более 9 млн грн;
- культуру и искусство — 8,5 млн грн;
- спорт — чуть меньше 326 тысяч грн.
Наступление РФ на Торецк: какая ситуация в городе
В пояснительной записке к распоряжению чиновники отметили, что по состоянию на октябрь 2024 года из Торецкой громады эвакуировались более 95% населения. Остаются дома немного 3,02 тысячи человек — около 4,6% от количества до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Также в документе указано, что из-за постоянных обстрелов и угрозы жизни из громады эвакуировались в более безопасные регионы предприятия, организации и учреждения, а торговля, деятельность сферы услуг, аптек и т.д. полностью прекратилась.
В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 4 февраля сообщалось, что оккупанты предпринимали попытки вытеснить украинские подразделения с позиций в районе Торецка и Щербиновки. Силы обороны отбили 6 штурмов россиян, одно боестолкновение еще продолжалось.
Напомним, 27 января спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов рассказывал, что в городах Торецк и Часов Яр в Донецкой области продолжаются уличные бои.
26 января аналитики проекта DeepState сообщали о продвижении россиян в Торецке — они смогли захватить несколько кварталов города.
21 января СМИ писали, что во время городских боев в Торецке оккупанты подрывают дома с помощью противотанковых мин, занося их в подвалы.