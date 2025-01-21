Городские бои в Торецке: россияне взрывают дома, занося в подвалы противотанковые мины

Оккупанты частично переняли методику складывать дома с помощью ТМ-62 от украинских военных. Однако Силы обороны используют для этого бронетехнику.

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Во время городских боев в Торецке Донецкой области российские войска для уничтожения зданий, в которых могут находиться украинские военные, часто вручную заносят и размещают в подвалах или на первых этажах противотанковые мины ТМ-62. Подобную тактику россияне уже применяли, в частности, в Курахово, об этом говорится в материале "Украинской правды".

Военные рассказали журналистам, что такие действия вызывают значительно больше разрушений, чем артиллерийские удары.

Однако транспортировка ТМ-62 вручную является рискованной, поскольку существует большая вероятность самоподрыва. Командир минометной батареи 21-го отдельного батальона спецназначения Президентской бригады ВСУ с позывным "Мозг" рассказал, что российское командование обычно отправляет на такие задачи бывших заключенных. Такой подход сами военные называют "камикадзе", где вместо беспилотника отправляют человека.

Ситуация в Торецке по состоянию на 21 января Фото: deepstatemap.live

Telegram-канал In Factum пишет, что методику складывать дома с помощью ТМ-62 россияне частично переняли от украинских военных. Однако украинские защитники подходят к таким операциям тщательно, используя бронетехнику и работая под надежным прикрытием.

"Если у нас — это полноценная операция с привлечением бронетехники и уходом, как мы это видели здесь, то у россиян все гораздо проще — найти пехотинца-камикадзе, нагрузить на него ТМ-ки и отправить фактически в один конец", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 января пресс-офицер 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов рассказал об изменении тактики российских войск в Торецке. По его словам, оккупанты раньше бросали на украинские позиции большие подразделения, а теперь идут малыми группами по 2-3 человека.

13 января аналитики DeepState писали, что ВС РФ захватили все многоэтажки в центральной части Торецка.