Міські бої у Торецьку: росіяни підривають будинки, заносячи в підвали протитанкові міни

Окупанти частково перейняли методику складати будинки за допомогою ТМ-62 від українських військових. Однак Сили оборони використовують для цього бронетехніку.

Related video

Під час міських боїв у Торецьку Донецької області російські війська для знищення будівель, у яких можуть перебувати українські військові, часто вручну заносять і розміщують у підвалах або на перших поверхах протитанкові міни ТМ-62. Подібну тактику росіяни вже застосовували, зокрема, в Кураховому, про це йдеться у матеріалі "Української правди".

Військові розповіли журналістам, що такі дії спричиняють значно більше руйнувань, ніж артилерійські удари.

Однак транспортування ТМ-62 вручну є ризикованим, оскільки існує велика ймовірність самопідриву. Командир мінометної батареї 21-го окремого батальйону спецпризначення Президентської бригади ЗСУ з позивним "Мозок" розказав, що російське командування зазвичай відправляє на такі завдання колишніх ув'язнених. Такий підхід самі військові називають "камікадзе", де замість безпілотника відправляють людину.

Cитуація у Торецьку станом на 21 січня Фото: deepstatemap.live

Telegram-канал In Factum пише, що методику складати будинки за допомогою ТМ-62 росіяни частково перейняли від українських військових. Однак українські захисники підходять до таких операцій ретельно, використовуючи бронетехніку та працюючи під надійним прикриттям.

"Якщо у нас — це повноцінна операція з залученням бронетехніки та відходом, як ми це бачили тут, то у росіян все набагато простіше — знайти піхотинця-камікадзе, нагрузити на нього ТМ-ки та відправити фактично в один кінець", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня пресофіцер 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов розповів про зміну тактики російських військ у Торецьку. За його словами, окупанти раніше кидали на українські позиції великі підрозділи, а тепер ідуть малими групами по 2-3 особи.

13 січня аналітики DeepState писали, що ЗС РФ захопили усі багатоповерхівки у центральній частині Торецька.