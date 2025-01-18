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Одноразовий "верблюд"-камікадзе: в ЗСУ розповіли про тактику росіян у Торецьку

Торецьк, ЗС РФ, верблюд
Фото: Скріншот | "Верблюд" з вантажем на вулицях Торецька

У регулярній армії Росії узяли на озброєння методику "вагнерівців" під назвою "верблюд". Але вона була дієва у часи, коли на фронті ще не спостерігалося такої кількості дронів.

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Тактику носіїв-смертників для важливих вантажів у місцях, які щільно прострілюються противником, до військових частин ЗС РФ принесли найманці ПВК "Вагнера". Таких бігунів називають "верблюдами", розповіли у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

Їхня головна мета — добігти якомога ближче до українських позицій та залишити там боєкомплект, міни чи рацію, аби ними згодом вже скористалися штурмові групи.

Оскільки "верблюд" є одноразовим витратним матеріалом, йому навіть не дають зброю, констатують українські бійці, але зауважують, що натомість він гарно "упакований" в бронезахист, аби отримати більше шансів дістатися якомога далі.

Утім, бійці 28 ОМБр сумніваються, що тактика, яку застосовували "вагнерівці" під час боїв за Бахмут, досі така ж ефективна. Адже раніше на фронті ще не було такої кількості дронів. Зокрема, такого "верблюда"-камікадзе на Торецькому напрямку помітили аеророзвідники підрозділу "Гюрза", а знищили вже піхотинці бригади.

Російського "верблюда" з вантажем помітили аеророзвідники 28 ОМбр Fullscreen
Російського "верблюда" з вантажем помітили аеророзвідники 28 ОМбр
Дрон ЗСУ відслідковував переміщення ворога Fullscreen
Дрон ЗСУ відслідковував переміщення ворога
Росіянин був ліквідований влучним пострілом Fullscreen
Росіянин був ліквідований влучним пострілом

Нагадаємо, наприкінці грудня українські захисники з 28-ї ОМБр на Торецькому напрямку захопили в полон єгиптянина. Щоб порозумітися з іноземцем, бійцям ЗСУ довелося "розмовляти" з ним за допомогою жестів.

Тим часом на вулицях Торецька помічають чоловіків, вдягнутих в "спортивки", цивільні куртки та шапки. Таким способом солдати ЗС РФ намагаються зайти в тил ЗСУ для вчинення диверсій.