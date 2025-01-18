Одноразовий "верблюд"-камікадзе: в ЗСУ розповіли про тактику росіян у Торецьку

У регулярній армії Росії узяли на озброєння методику "вагнерівців" під назвою "верблюд". Але вона була дієва у часи, коли на фронті ще не спостерігалося такої кількості дронів.

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Тактику носіїв-смертників для важливих вантажів у місцях, які щільно прострілюються противником, до військових частин ЗС РФ принесли найманці ПВК "Вагнера". Таких бігунів називають "верблюдами", розповіли у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

Їхня головна мета — добігти якомога ближче до українських позицій та залишити там боєкомплект, міни чи рацію, аби ними згодом вже скористалися штурмові групи.

Оскільки "верблюд" є одноразовим витратним матеріалом, йому навіть не дають зброю, констатують українські бійці, але зауважують, що натомість він гарно "упакований" в бронезахист, аби отримати більше шансів дістатися якомога далі.

Утім, бійці 28 ОМБр сумніваються, що тактика, яку застосовували "вагнерівці" під час боїв за Бахмут, досі така ж ефективна. Адже раніше на фронті ще не було такої кількості дронів. Зокрема, такого "верблюда"-камікадзе на Торецькому напрямку помітили аеророзвідники підрозділу "Гюрза", а знищили вже піхотинці бригади.

Російського "верблюда" з вантажем помітили аеророзвідники 28 ОМбр

Дрон ЗСУ відслідковував переміщення ворога

Росіянин був ліквідований влучним пострілом

Нагадаємо, наприкінці грудня українські захисники з 28-ї ОМБр на Торецькому напрямку захопили в полон єгиптянина. Щоб порозумітися з іноземцем, бійцям ЗСУ довелося "розмовляти" з ним за допомогою жестів.

Тим часом на вулицях Торецька помічають чоловіків, вдягнутих в "спортивки", цивільні куртки та шапки. Таким способом солдати ЗС РФ намагаються зайти в тил ЗСУ для вчинення диверсій.