Одноразовый "верблюд"-камикадзе: в ВСУ рассказали о тактике россиян в Торецке

В регулярной армии России взяли на вооружение методику "вагнеровцев" под названием "верблюд". Но она была действенна во времена, когда на фронте еще не наблюдалось такого количества дронов.

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Тактику носильщиков-смертников для важных грузов в местах, которые плотно простреливаются противником, в воинские части ВС РФ принесли наемники ЧВК "Вагнера". Таких бегунов называют "верблюдами", рассказали в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

Их главная цель — добежать как можно ближе к украинским позициям и оставить там боекомплект, мины или рацию, чтобы ими впоследствии уже воспользовались штурмовые группы.

Поскольку "верблюд" является одноразовым расходным материалом, ему даже не дают оружие, констатируют украинские бойцы, но отмечают, что вместо этого он хорошо "упакован" в бронезащиту, чтобы получить больше шансов добраться как можно дальше.

Впрочем, бойцы 28 ОМБр сомневаются, что тактика, которую применяли "вагнеровцы" во время боев за Бахмут, до сих пор такая же эффективная. Ведь раньше на фронте еще не было такого количества дронов. В частности, такого "верблюда"-камикадзе на Торецком направлении заметили аэроразведчики подразделения "Гюрза", а уничтожили уже пехотинцы бригады.

Российского "верблюда" с грузом заметили аэроразведчики 28 ОМбр

Дрон ВСУ отслеживал перемещения врага

Россиянин был ликвидирован метким выстрелом

Напомним, в конце декабря украинские защитники из 28-й ОМБр на Торецком направлении захватили в плен египтянина. Чтобы объясниться с иностранцем, бойцам ВСУ пришлось "разговаривать" с ним с помощью жестов.

Тем временем на улицах Торецка замечают мужчин, одетых в "спортивки", гражданские куртки и шапки. Таким способом солдаты ВС РФ пытаются зайти в тыл ВСУ для совершения диверсий.