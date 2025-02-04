Місто частково окуповане: влада Торецька заклала в бюджет-2025 понад 84 млн грн на держуправління

В Торецькій громаді лишається близько 3 тисяч людей — менше ніж 5% населення. Не працюють магазини, аптеки та заклади сфери послуг.

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Влада частково окупованого Торецька у бюджеті на 2025 рік виділила третину загальних видатків (понад 84 млн грн) на утримання державного управління. Водночас на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, що були вимушені рятуватися від бойових дій і опинилися в складних життєвих обставинах чи отримали поранення, передбачено менше ніж 1,5 млн грн з бюджету громади. Такі цифри можна побачити в розпорядженні начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика "Про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2025 рік".

Видатки загального фонду бюджету Торецької громади склали 271 153 грн Фото: Скриншот

Загальна сума видатків бюджету Торецької громади на 2025 рік становить 271 153 677 грн. З них 31% — тобто 84,1 млн грн — закладено на утримання державного управління. У пояснювальній записці зазначено, що видатки на зарплати працівників бюджетної сфери розрахували в повному обсязі відповідно до штату.

На підтримку ВПО громади у бюджеті на 2025 рік передбачено трохи більше за 1,4 млн. Це становить 0,5% загального бюджету. Трохи більше за 1,6 млн грн виділили на матеріальну допомогу ветеранам і учасникам Революції Гідності.

Також у бюджеті громади передбачено витрати на:

економічну діяльність — понад 88,3 млн грн;

житлово-комунальну сферу — близько 1,3 млн грн;

освіту — 61,4 млн грн;

охорону здоров'я — понад 9 млн грн;

культуру та мистецтво — 8,5 млн грн;

спорт — трохи менше ніж 326 тисяч грн.

Наступ РФ на Торецьк: яка ситуація в місті

У пояснювальній записці до розпорядження чиновники зауважили, що станом на жовтень 2024 року з Торецької громади евакуювалися понад 95% населення. Лишаються вдома трохи 3,02 тисячі людей — близько 4,6% від кількості до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Також у документі зазначено, що через постійні обстріли та загрози життю з громади евакуювалися до безпечніших регіонів підприємства, організації та установи, а торгівля, діяльність сфери послуг, аптек тощо повністю припинилася.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 16:00 4 лютого повідомлялося, що окупанти робили спроби витіснити українські підрозділи з позицій в районі Торецька та Щербинівки. Сили оборони відбили 6 штурмів росіян, одне боєзіткнення ще тривало.

Місто Торецьк частково окуповане росіянами — карта DeepState станом на 3 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов розповідав, що в містах Торецьк і Часів Яр у Донецькій області тривають вуличні бої.

26 січня аналітики проєкту DeepState повідомляли про просування росіян в Торецьку — вони змогли захопити декілька кварталів міста.

21 січня ЗМІ писали, що під час міських боїв у Торецьку окупанти підривають будинки за допомогою протитанкових мін, заносячи їх до підвалів.