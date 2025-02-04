Місто частково окуповане: влада Торецька заклала в бюджет-2025 понад 84 млн грн на держуправління
В Торецькій громаді лишається близько 3 тисяч людей — менше ніж 5% населення. Не працюють магазини, аптеки та заклади сфери послуг.
Влада частково окупованого Торецька у бюджеті на 2025 рік виділила третину загальних видатків (понад 84 млн грн) на утримання державного управління. Водночас на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, що були вимушені рятуватися від бойових дій і опинилися в складних життєвих обставинах чи отримали поранення, передбачено менше ніж 1,5 млн грн з бюджету громади. Такі цифри можна побачити в розпорядженні начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика "Про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2025 рік".
Загальна сума видатків бюджету Торецької громади на 2025 рік становить 271 153 677 грн. З них 31% — тобто 84,1 млн грн — закладено на утримання державного управління. У пояснювальній записці зазначено, що видатки на зарплати працівників бюджетної сфери розрахували в повному обсязі відповідно до штату.
На підтримку ВПО громади у бюджеті на 2025 рік передбачено трохи більше за 1,4 млн. Це становить 0,5% загального бюджету. Трохи більше за 1,6 млн грн виділили на матеріальну допомогу ветеранам і учасникам Революції Гідності.
Також у бюджеті громади передбачено витрати на:
- економічну діяльність — понад 88,3 млн грн;
- житлово-комунальну сферу — близько 1,3 млн грн;
- освіту — 61,4 млн грн;
- охорону здоров'я — понад 9 млн грн;
- культуру та мистецтво — 8,5 млн грн;
- спорт — трохи менше ніж 326 тисяч грн.
Наступ РФ на Торецьк: яка ситуація в місті
У пояснювальній записці до розпорядження чиновники зауважили, що станом на жовтень 2024 року з Торецької громади евакуювалися понад 95% населення. Лишаються вдома трохи 3,02 тисячі людей — близько 4,6% від кількості до повномасштабного вторгнення РФ до України.
Також у документі зазначено, що через постійні обстріли та загрози життю з громади евакуювалися до безпечніших регіонів підприємства, організації та установи, а торгівля, діяльність сфери послуг, аптек тощо повністю припинилася.
У зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 16:00 4 лютого повідомлялося, що окупанти робили спроби витіснити українські підрозділи з позицій в районі Торецька та Щербинівки. Сили оборони відбили 6 штурмів росіян, одне боєзіткнення ще тривало.
Нагадаємо, 27 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов розповідав, що в містах Торецьк і Часів Яр у Донецькій області тривають вуличні бої.
26 січня аналітики проєкту DeepState повідомляли про просування росіян в Торецьку — вони змогли захопити декілька кварталів міста.
21 січня ЗМІ писали, що під час міських боїв у Торецьку окупанти підривають будинки за допомогою протитанкових мін, заносячи їх до підвалів.