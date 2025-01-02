Гроші на туризм та благоустрій, коли РФ у 3 км від міста: що не так з бюджетом Покровська на 2025 рік

У бюджеті Покровська на 2025 рік закладені кошти на туризм, благоустрій, бібліотеки та теплопостачання, якого немає. Фокус зʼясував, що не так з місцевим бюджетом, та чи можна спрямувати кошти на інші цілі.

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Міська військова адміністрація сформувала бюджет Покровська на 2025 рік. За словами голови товариства споживачів комунальних послуг Олега Попенка, гроші виділяються на наступні видатки:

30 мільйонів гривень на "неіснуюче" теплопостачання;

34 мільйони на благоустрій;

37 мільйонів на запобігання стихійним лихам;

14 мільйонів на підтримку ЗМІ;

понад 21 мільйон на туризм, культуру та охорону спадщини;

два мільйони на бібліотеки;

понад пʼять мільйонів на музеї, палаци та будинки культури.

"І це при тому, що, за даними DeepState, до міста росіянам залишилося 3 км", — наголосив Олег Попенко.

Своєю чергою український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зауважив, що в зруйноване місто ніхто не вкладатиме кошти, адже їх просто украдуть.

"Пізніше на ці кошти побудують будинки для правнуків жителів Покровська, які виїхали у Швейцарію", — наголосив "Осман".

Бюджет Покровська на 2025 рік: хто за нього відповідає

Директор Інституту соціально-економічної трансформації, кандидат економічних наук Ілля Несходовський розповів Фокусу, що напрямок використання коштів з місцевого бюджету визначають депутати місцевих органів влади.

"Питання в тому, наскільки це рішення є доцільним, обґрунтованим і антикорупційним, але в них є за чинним українським законодавством право приймати таке рішення", — сказав Несходовський.

За словами економіста Бориса Кушнірука, рішення щодо закладання видатків у бюджеті — це відповідальність місцевої влади, проте є нюанс.

"Враховуючи, що там військова адміністрація керує, то в цілому це вже питання до державної влади, до Офісу Президента, бо вони їх призначають, і до Міністерства фінансів. Я раніше казав і дискутував на цю тему, що під час війни все має бути зосереджене на забезпеченні потреб військових", — наголосив у розмові з Фокусом Кушнірук.

Він вважає абсурдним те, що хтось закладає кошти на благоустрій в умовах, коли не вистачає грошей для потреб армії.

"Йдеться навіть не про зарплати, а про те, що пов'язане з закупівлею всього — РЕБів, дронів, ремонту техніки тощо. Тому безперечно це питання до влади — як таке може бути? На жаль, таких прикладів доволі багато, в тому числі й в зоні фактично бойових дій", — зазначив економіст.

Скасувати рішення чи перенаправити кошти? Чи можна змінити місцевий бюджет

Несходовський наголосив, що центральні органи влади не мають права втручатися в рішення місцевих влад. Проте місцеві громади мають можливість висловити свою позицію депутатам, аби ті проголосували за те, аби скасувати відповідне рішення.

Ба більше, економіст переконаний, що Кабмін мав би своїм розпорядженням визначати цілі, на які можна витрачати кошти з місцевих бюджетів, та зменшити відсоток від загального бюджету, який можна використовувати на благоустрій, чи взагалі його обнулити.

"Тоді як саме рішення можуть змінити виключно самі депутати — внести зміни до відповідного бюджету", — пояснив Несходовський.

Він переконаний, що подібні випадки — це провина Кабміну, який попри те, що визначив пріоритетні напрямки використання коштів у місцевих бюджетах ще на початку повномасштабного вторгнення, не обмежив їх використання.

"Саме тому протягом 2023 — 2024 років ми бачили такі необґрунтовані витрати, коли кошти, які могли бути використані більш раціонально, були спрямовані, наприклад, на перекладання бруківки, висадження квітів, дерев тощо", — підсумував експерт.

Кушнірук зазначив, що військові адміністрації, які визначають місцевий бюджет, підпорядковані президенту. Проте він не може займатися Покровськом, умовно кажучи, адже це не його рівень. Натомість, за словами економіста, повинен існувати механізм, який би унеможливлював витрату коштів з місцевого бюджету на подібні речі під час війни.

"Можливо, що уряд повинен дати розпорядження, щоб крім найнеобхідніших цілей, пов'язаних із забезпеченням фізичного функціонування цих населених пунктів, ні на що витрачатися кошти не можуть", — додав Борис Кушнірук.

Нагадаємо, 2 січня поет і військовослужбовець Павло Вишебаба повідомив, що на вʼїзд до Покровська зруйнована стела. Тоді як за словами військовослужбовця Євгена Ієвлєва, противник перебуває у двокілометровій зоні від міста.

Наприкінці грудня стало відомо, що Покровська МВА уклала контракт про обстеження будинку, який розташований на тимчасово окупованій території. Переможцем тендеру стало ТОВ "Азов-Гаррет", яке запропонувало 32 335,20 гривень.